Соціальна допомога пенсіонерам, яким не вистачає стажу

Пенсійна реформа суттєво підвищила вимоги до кількості страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії. У зв’язку з цим велика кількість українців позбавлена можливості вийти на заслужений відпочинок при досягненні пенсійного віку. З цієї причини українським урядом прийнято рішення про надання тимчасової (в період з 1 січня 2018 по 31 грудня 2020 року) соціальної допомоги пенсіонерам, яким не вистачає стажу.
Призначення. Процедура призначення грошової допомоги регламентована Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». При цьому отримати допомогу можуть тільки ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.
Для призначення тимчасової допомоги особам без необхідного пенсійного стажу необхідно звернутися в органи соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. До заяви на оформлення допомоги потрібно додати такі документи: документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН; довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів); декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.
Строки виплати. Тимчасова допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, встановленого ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку. Якщо терміни не були дотримані і пенсіонер звернувся в органи соцзахисту через тримісячний період, грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто з дати подання заяви та всіх необхідних документів та довідок.
Хто не отримає. Відповідно до законодавства України не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на отримання тимчасової фінансової допомоги від держави. Так, відповідно до п. 12 Постанови соцдопомога пенсіонерам не призначається в разі, якщо: особа отримує пенсію (в т.ч. соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу; хто-небудь з членів сім’ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. грн; середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; у результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані тощо); у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму). Допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися всупереч деяким вищевказаним обмеженням за висновком комісії, якщо в складі сім’ї є людина з інвалідністю. Рішення приймається після обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.
Розмір.Сума державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
Т.БИХОВЕЦЬ, начальник відділу УСЗН РДА
Призначення. Процедура призначення грошової допомоги регламентована Постановою КМУ № 1098 від 27.12.2017 «Про Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату». При цьому отримати допомогу можуть тільки ті, хто на момент оформлення соціальних виплат має не менше 15 років страхового стажу. Гроші будуть виплачуватися до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на пенсійну виплату.
Для призначення тимчасової допомоги особам без необхідного пенсійного стажу необхідно звернутися в органи соціального захисту населення за місцем прописки або за адресою фактичного проживання. До заяви на оформлення допомоги потрібно додати такі документи: документ, що засвідчує особу пенсіонера і його місце проживання + ІПН; довідку про наявний страховий стаж (видається в Пенсійному фонді на запит пенсіонера — протягом 5 робочих днів); декларацію про доходи і майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні півроку, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги.
Строки виплати. Тимчасова допомога призначається з дня, що настає після дати досягнення пенсійного віку, встановленого ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за умови, що звернення за оформленням грошових виплат відбулося не пізніше ніж через 3 місяці після досягнення такого віку. Якщо терміни не були дотримані і пенсіонер звернувся в органи соцзахисту через тримісячний період, грошова допомога призначається з дня звернення за нею, тобто з дати подання заяви та всіх необхідних документів та довідок.
Хто не отримає. Відповідно до законодавства України не всі пенсіонери, яким не вистачає трудового стажу для оформлення пенсії, мають право на отримання тимчасової фінансової допомоги від держави. Так, відповідно до п. 12 Постанови соцдопомога пенсіонерам не призначається в разі, якщо: особа отримує пенсію (в т.ч. соціальну), працює або веде іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу; хто-небудь з членів сім’ї протягом року перед зверненням за тимчасовою допомогою здійснив покупку (оплату послуг) на суму понад 50 тис. грн; середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; у результаті вибіркової перевірки виявлені додаткові джерела для існування, не зазначені в декларації про доходи та майно (здавання в оренду житлового приміщення (будинку), заробіток членів сім’ї, які офіційно не працевлаштовані тощо); у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. м на 1 члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля (іншого транспортного засобу, механізму). Допомога пенсіонерам, які не мають достатнього пенсійного стажу, може призначатися всупереч деяким вищевказаним обмеженням за висновком комісії, якщо в складі сім’ї є людина з інвалідністю. Рішення приймається після обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулася за призначенням такої допомоги.
Розмір.Сума державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.
Т.БИХОВЕЦЬ, начальник відділу УСЗН РДА
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