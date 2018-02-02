Ні для кого не є секретом, що минуле ХХ століття стало часом реального розквіту любительства: виникали масові рухи, такі як спорт, туризм, художня самодіяльність.
Кожен з цих рухів породжував таку затребуваність, без якої молодим людям жити було просто важко.
Якраз у цей час, у вже далекі сімдесяті роки, сновчани полюбляли ходити на відкритий танцювальний майданчик, розташований у центральному сквері.
Там було весело, цікаво, там лилася музика і співали улюбленці місцевої публіки. Серед них і він, Михайло Козловський, вплив голосу якого був незвичайно привабливим і чаруючим.
Власне, «був» звучить не зовсім вірно, оскільки і сьогодні Мишу-цигана із задоволенням стрічають на районних сценах. І хоч залізничного клубу, де все набувало старту, давно нема, цей харизматичний земляк продовжує виступати на сцені РБК, зриваючи гучні оплески й скандування «Браво!» Здається, що кожен із його номерів є породженням власного репертуару, тематики, буйної стихії циганських мелодій, а голос (тенора), сильний і красивий, змушує повністю віддаватися чарам мистецтва.
У його виступах є особлива інтонація - проста, щира, дружня, як сказала однодумець Михайла у багатьох творчих задумах Любов Данилова – близька й зрозуміла кожній людині, з присмаком побутової романсовості, сентиментальної душевності, справжніх почуттів, яких, на жаль, так бракує усім нам.
Коли готувався матеріал, дізналася, що Михайло Козловський наразі на заробітках далеко від Сновська, де його чекає прекрасна дружина й усі рідні, де його любительський спів хочуть чути сотні глядачів. До речі, долучитися до нових майбутніх концертів за участю Михайла готові численні його друзі, котрі також без музики – ніяк!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Кожен з цих рухів породжував таку затребуваність, без якої молодим людям жити було просто важко.
Якраз у цей час, у вже далекі сімдесяті роки, сновчани полюбляли ходити на відкритий танцювальний майданчик, розташований у центральному сквері.
Там було весело, цікаво, там лилася музика і співали улюбленці місцевої публіки. Серед них і він, Михайло Козловський, вплив голосу якого був незвичайно привабливим і чаруючим.
Власне, «був» звучить не зовсім вірно, оскільки і сьогодні Мишу-цигана із задоволенням стрічають на районних сценах. І хоч залізничного клубу, де все набувало старту, давно нема, цей харизматичний земляк продовжує виступати на сцені РБК, зриваючи гучні оплески й скандування «Браво!» Здається, що кожен із його номерів є породженням власного репертуару, тематики, буйної стихії циганських мелодій, а голос (тенора), сильний і красивий, змушує повністю віддаватися чарам мистецтва.
У його виступах є особлива інтонація - проста, щира, дружня, як сказала однодумець Михайла у багатьох творчих задумах Любов Данилова – близька й зрозуміла кожній людині, з присмаком побутової романсовості, сентиментальної душевності, справжніх почуттів, яких, на жаль, так бракує усім нам.
Коли готувався матеріал, дізналася, що Михайло Козловський наразі на заробітках далеко від Сновська, де його чекає прекрасна дружина й усі рідні, де його любительський спів хочуть чути сотні глядачів. До речі, долучитися до нових майбутніх концертів за участю Михайла готові численні його друзі, котрі також без музики – ніяк!
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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