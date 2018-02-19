Ветерани шукають бухгалтера

Не заспокоюються у своїй роботі ветерани війни і праці, об’єднані у велику громадську організацію, до якої входять тисячі осіб. Сама ветеранська рада налічує 37 людей, котрим доводиться організовувати різні заходи, брати участь у обласних і республіканських конкурсах, волонтерському русі тощо. Щоб проведена робота була відповідно оформлена, треба бухгалтер, якого Л.Р. Кравець ніяк не може знайти. Вірить: прочитавши про це в газеті, знайдуться бажаючі попрацювати на 0,25 ставки і хоч трішки заробити. Тел. для довідок: 2-18-87, (068) 3694953.
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