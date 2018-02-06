Служба для справжніх чоловіків та жінок

Служба за контрактом - це почесний обов’язок громадянина із захисту своєї держави, її територіальної цілісності, своїх сімей та рідних. На військову службу за контрактом в ЗСУ можуть бути призвані чоловіки від 18 до 50 років
(до 60 як виключення за згодою командира частини) та жінки від 18 до 45 років, придатні за станом здоров’я, показниками профвідбору та відсутністю судимостей. Військова служба за контрактом передбачає: стабільне грошове забезпечення (оплати праці); збереження за військовослужбовцем попереднього місця роботи; додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); можливість зробити кар`єру та багато інших пільг. Наприклад, військовозобов`язаним, які зараховані до оперативного резерву першої черги та залучаються на навчальні збори до військових частин, гарантуються: грошова виплата за період підготовки від 2580 до 3650 грн. (за місяць) в залежності від військового звання; виплата середньомісячної заробітної плати за основним місцем роботи; збереження робочого місця тощо. За детальною інформацією звертайтеся до райвійськкомату.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату,
підполковник
(до 60 як виключення за згодою командира частини) та жінки від 18 до 45 років, придатні за станом здоров’я, показниками профвідбору та відсутністю судимостей. Військова служба за контрактом передбачає: стабільне грошове забезпечення (оплати праці); збереження за військовослужбовцем попереднього місця роботи; додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); можливість зробити кар`єру та багато інших пільг. Наприклад, військовозобов`язаним, які зараховані до оперативного резерву першої черги та залучаються на навчальні збори до військових частин, гарантуються: грошова виплата за період підготовки від 2580 до 3650 грн. (за місяць) в залежності від військового звання; виплата середньомісячної заробітної плати за основним місцем роботи; збереження робочого місця тощо. За детальною інформацією звертайтеся до райвійськкомату.
І.БАТЮК, військовий комісар
Сновського районного військового комісаріату,
підполковник
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