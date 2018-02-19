Ризикований початок із вдалим підсумком

|Бабуся з вунчкою Дар`єю.
Багато страху нещодавно натерпілася і сама породілля, і її родичі зі Сновського. Мова йде про Альону Шумську, у якої відкрилася кровотеча і виник ризик втрати дитини, та й, зрештою, її самої...
Зі Сновського до Сновська молода мама (а у Альони вдома лишалося ще 4 діточок) їхала транспортом, який знайшла у селі (її підвозив сестрин чоловік), і не думала, що далі буде стільки клопотів.
У приймальному відділенні Альону зустрічали наші медики на чолі із лікарем-гінекологом Людмилою Чередніченко. Медик була дуже схвильована побаченим і негайно «Швидкою» вирішила везти породіллю до корюківських фахівців. Там їх вже чекали, підготувавшись до термінової операції. Бригада у повному складі (до речі, анестезією займалися наш Микола Мохнюк і корюківська помічниця Ірина Чубара) взялася проводити «кесарів розтин».
Слава Богу, тепер всі ризики позаду і Альона з новонародженою донечкою (назвали Дар’єю, вага 3500) вже вдома. Але незвичайні пологи молода жінка пам’ятає і досі, не втомлюючись дякувати Богові за щасливий кінець своєї історії, за те, що увесь медперсонал і Сновської, і Корюківської ЦРЛ виявився на своєму місці і діяв професійно та злагоджено.
Звісно, було б ідеально, якби пологове мали своє, але вороття реформам нема.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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