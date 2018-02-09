Рятувальники вчать безпеці

Шостого лютого особовим складом Сновського РС та 8 ДПРЧ м. Сновськ проведено профілактично-роз'яснювальну роботу з мешканцями приватного житлового сектору на території с. Кучинівка. В ході заходу було охоплено 300 чоловік.Під час спілкування та
надання господарям осель профілактичних листівок з короткими інструкціями заходів безпеки, рятувальники звертали увагу на необхідності дотримання у безпечному протипожежному стані опалювальних печей, електромереж, недопустимості використання саморобних або не сертифікованих електрообігрівачів. Крім того, надзвичайники нагадали основні правила безпечного використання відкритого вогню, правил поводження з вибухонебезпечними предметами а також звернули увагу, яку загрозу життю створює перебування на тонкій кризі водойм.
Андрій ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС
надання господарям осель профілактичних листівок з короткими інструкціями заходів безпеки, рятувальники звертали увагу на необхідності дотримання у безпечному протипожежному стані опалювальних печей, електромереж, недопустимості використання саморобних або не сертифікованих електрообігрівачів. Крім того, надзвичайники нагадали основні правила безпечного використання відкритого вогню, правил поводження з вибухонебезпечними предметами а також звернули увагу, яку загрозу життю створює перебування на тонкій кризі водойм.
Андрій ТЕРЕЩЕНКО,
начальник Сновського РС УДСНС
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