ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ У 2017 РОЦІ

Важливим напрямом діяльності Городнянського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області є робота із потерпілими на виробництві та відновлення здоров’я застрахованих осіб після перенесених захворювань і травм.
У 2017 році медико-соціальні послуги отримали 9 потерпілих на виробництві на загальну суму 105,2 тис. грн. У середньому витрати на фінансування медичних та соціальних послуг склали 11,7 тис. грн на одного потерпілого.
6 потерпілих було забезпечено медикаментами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами для лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах на загальну суму 17,1 тис. грн. На одного потерпілого середні витрати на придбання ліків та виробів медичного призначення склали понад 4,8 тис. грн.
Санаторно-курортне лікування отримали 2 особи на суму 22,0 тис. грн.
Потерпілі внаслідок трудового каліцтва та професійних захворювань з інвалідністю отримували додаткові види допомоги, один або декілька – відповідно до висновку МСЕК на загальну суму 64,7 тис. грн, а саме:
- спеціальний медичний догляд – 1 потерпілий на суму 37,0 тис. грн;
- постійний сторонній догляд – 1 потерпілий на суму 18,5 тис. грн;
- побутове обслуговування – 1 потерпілий на суму 9,2 тис. грн.
Виплачена компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування в розмірі 0,6 тис. грн двом потерпілим.
Проведено значну роботу із забезпечення автомобілями потерпілих з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва. Так, двом потерпілим було безоплатно передано у власність автомобілі після закінчення 10-річного терміну експлуатації, які були видані їм Фондом. Із них дві особи стали на облік для заміни автомобіля.
На даний час у черзі на отримання автомобіля за рахунок коштів Фонду перебуває 2 потерпілих.
З метою підтримки у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі потерпілих з інвалідністю, соціальної адаптації, підняття особистої самодостатності, віри у власні сили, подолання особистих фізичних меж для подальшого пристосування до життя в суспільстві у 2017 році потерпілі брали участь у V Всеукраїнській спартакіаді «Сила духу».
Юлія Щиглевська, начальник Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального cтрахування
України в Чернігівській області
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