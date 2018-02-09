пятница, 9 февраля 2018 г.

І транспортники починають реформи

Сьомого лютого урядовці схвалили зміни, що стосуються проведення конкурсів на регулярних автобусних маршрутах і правил надання послуг на автотранспорті.

На думку посадовців, прозора і  чесна конкуренція призведе до того, що незабаром мільйони людей в Україні користуватимуться не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегальо переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, безпечними автобусами. От би і нашим сновчанами покататися на таких!
Автор: на

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