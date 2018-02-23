Вшанували учасників бойових дій

15 лютого – День виведення військ з Афганістану
29 років тому в Афганістані закінчилася одна з найтрагічніших та кривавіших війн другої половини ХХ століття. У Сновську вшанування воїнів-інтернаціоналістів розпочалося з богослужіння за загиблими героями в Свято-Миколаївському храмі.
Далі, для всіх воїнів-інтернаціоналістів, співробітники історичного музею підготували емоційну та цікаву розповідь, в якій поділилися спогадами про ті тяжкі часи, згадували події, котрі зачепили кожну струну серця присутніх. Геннадій Павленко, голова Щорського районного відділення української спілки ветеранів Афганістану, учасник бойових дій на території Республіки Афганістан надав музеєві комплекс матеріалів (військове обмундирування), які поповнили експонати музею.
Добрими словали згадали трьох наших земляків, які віддали своє життя в цій страшній війні: Павла Федосієнка, Павла Коваля, Василя Михальченка – ці молоді хлопці загинули, виконуючи інтернаціональний обов’язок у Республіці Афганістан, але назавжди залишилися в людській пам’яті.
Галина Голубцова, бібліотекар дитячої бібліотеки, представила книжкову виставку, яка присвячена тим страшним подіям. Згадала і про воєнні події на сході нашої держави, зачитавши чуттєві листи школярів до українських захисників, які після виставки будуть відправлені нашим бійцям.
І наостанок, біля пам’ятного знаку воїнам-афганцям відбулося покладання квітів , участь у якому взяли керівники міста й району та всі, кому небайдужа ця трагічна подія. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій Почесними грамотами Сновської міської ради було нагороджено Василя Кліщенка та Миколу Гаврика, а Сновської районної державної адміністрації – Михайла Довбиша та Євгена Фомського.
Хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто пожертвував своїм життям заради інших. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих, перед тими, кому довелося воювати в чужих краях, перед тими, хто залишився вірним присязі до самого кінця.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
29 років тому в Афганістані закінчилася одна з найтрагічніших та кривавіших війн другої половини ХХ століття. У Сновську вшанування воїнів-інтернаціоналістів розпочалося з богослужіння за загиблими героями в Свято-Миколаївському храмі.
Далі, для всіх воїнів-інтернаціоналістів, співробітники історичного музею підготували емоційну та цікаву розповідь, в якій поділилися спогадами про ті тяжкі часи, згадували події, котрі зачепили кожну струну серця присутніх. Геннадій Павленко, голова Щорського районного відділення української спілки ветеранів Афганістану, учасник бойових дій на території Республіки Афганістан надав музеєві комплекс матеріалів (військове обмундирування), які поповнили експонати музею.
Добрими словали згадали трьох наших земляків, які віддали своє життя в цій страшній війні: Павла Федосієнка, Павла Коваля, Василя Михальченка – ці молоді хлопці загинули, виконуючи інтернаціональний обов’язок у Республіці Афганістан, але назавжди залишилися в людській пам’яті.
Галина Голубцова, бібліотекар дитячої бібліотеки, представила книжкову виставку, яка присвячена тим страшним подіям. Згадала і про воєнні події на сході нашої держави, зачитавши чуттєві листи школярів до українських захисників, які після виставки будуть відправлені нашим бійцям.
І наостанок, біля пам’ятного знаку воїнам-афганцям відбулося покладання квітів , участь у якому взяли керівники міста й району та всі, кому небайдужа ця трагічна подія. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій Почесними грамотами Сновської міської ради було нагороджено Василя Кліщенка та Миколу Гаврика, а Сновської районної державної адміністрації – Михайла Довбиша та Євгена Фомського.
Хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто пожертвував своїм життям заради інших. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю полеглих, перед тими, кому довелося воювати в чужих краях, перед тими, хто залишився вірним присязі до самого кінця.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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