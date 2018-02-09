Запрошуємо до участі!

15 лютого у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав:
- об 11:00 у Cновську відбудеться заупокійна літія за загиблими та померлими воїнами-афганцями у Свято-Миколаївській церкві та богослужіння за здоров'я.
- о 13:00 - зустріч у Сновському історичному музеї;
- о 14:30 - покладання вінків і квітів до пам`ятного знаку землякам воїнам-інтернаціоналістам.
- об 11:00 у Cновську відбудеться заупокійна літія за загиблими та померлими воїнами-афганцями у Свято-Миколаївській церкві та богослужіння за здоров'я.
- о 13:00 - зустріч у Сновському історичному музеї;
- о 14:30 - покладання вінків і квітів до пам`ятного знаку землякам воїнам-інтернаціоналістам.
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