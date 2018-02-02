Шахово- шашковий турнір

27 січня відбулися районні змагання з шахів та шашок серед команд сільських громад, підприємств, установ, організацій. Участь у них взяли дев’ять команд. На жаль, три команди: ВПУЛГ, лікарня та с.Н.Боровичі прибули на змагання не в повному складі. Учасники перерахованих команд брали участь тільки в особистому заліку, це було обумовлено в положенні про змагання.
Серед жінок у змаганнях з шахів перше місце посіла Софія Апецько, представниця команди с.Кучинівка. Друге – Анна Полюшко (локомотивне депо), третє – з однаковим результатом посіли Валентина Костейкова (освіта), Алла Федосенко (ВПУЛГ) та Юлія Лавріненко (с.Тихоновичі). У змаганнях з шашок серед жінок першою стала представниця команди с.Кучинівка Тетяна Щербина, другою – Ірина Козіна (ВПУЛГ), третьою – Людмила Щербина (с.Ст. Рудня).
Серед чоловіків у змаганні з шахів на першому місці опинився Леонід Роговенко (с.Тихоновичі), на другому – Петро Приходько (локомотивне депо), на третьому – Олександр Мороз (с.Тур’я). У змаганнях з шашок рівних не було Віктору Хведчені (локомотивне депо). Другим став Станіслав Моцар (с. Н.Боровичі), на третьому місці опинився Олександр Апецько, представник команди «Освіта».
Загальнокомандні місця розподілилися таким чином: першою у змаганнях із шахів стала команда с.Тихоновичі. Друге місце – у команди локомотивного депо, третє – команди с.Кучинівка. А з шашок команда с.Кучинівка виборола перше місце, друге – локомотивного депо, третє – с.Тихоновичі. Всі призери змагань були нагороджені грамотами та медалями ВФСТ «Колос». Приміщення для проведення змагань надала директор Центру дитячої та юнацької творчості Наталія Скотаренко.
Г.САЛАТА, голова РО ВФСТ «Колос»
Анонс
10 лютого о 10 годині у приміщенні дитячої та юнацької творчості відбудуться районні змагання з шахів серед особистих учасників. Попередні заявки на участь у змаганнях приймаються за тел. 2-13-80 або (096) 9495010.
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