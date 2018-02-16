Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України з урахуванням збільшення страхових виплат

14 лютого Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік», у якій передбачено видатки ФССУ на поточний рік у розмірі 22 038,885 млн гривень.
Затверджений бюджет дозволить Фонду соціального страхування України провести осучаснення і перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей і забезпечити безперебійне фінансування усіх виплат і послуг, передбачених чинним законодавством.
За словами директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євгена Баженкова, з 1 січня 2018 року було проведено осучаснення страхових виплат для всіх потерпілих, які перебували на обліку у 2008–2011 роках, збільшені виплати отримали близько 170 тисяч потерпілих та членів родин, що втратили годувальника.
«Наступне збільшення виплат потерпілим на виробництві та членам їх сімей відбудеться 1 березня поточного року – страхові виплати зростуть на 20 % для майже 207 тисяч осіб», – зазначив Євген Баженков.
Нагадаємо, бюджет ФССУ на цей рік було затверджено правлінням Фонду 12 вересня 2017 року.
«Бюджет Фонду є бездефіцитним і дозволить у повному обсязі профінансувати надання матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг. Зокрема, на матеріальне забезпечення та соціальні послуги передбачено 11 млрд 803 млн грн, на страхові виплати – 8 млрд 338 млн грн, на медичну і соціальну допомогу спрямовано 612 млн грн», – зазначив голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.
Загальний обсяг дохідної частини бюджету Фонду з урахуванням залишку коштів на початок року визначено в сумі 22 884,483 млн гривень.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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