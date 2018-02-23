Масляна у Єліному

За ініціативи колективу ММК «Лісоград», у Єліному за всіма народними традиціями відсвяткували закінчення Масляного тижня. Сценарій розробляли разом з сільським клубом і бібліотекою. Двірник ММК «Лісоград» Олександр Кухаренко проявив кмітливість і зробив високе симпатичне та веселе опудало Масляної, яке встановили поблизу клубу, щоб воно закликало мешканців Єліного на свято. Дійство відбулося вдень у суботу, зібралося не менш як півсотні людей. Валентина Спасік роздала всім присутнім аркуші зі словами пісні «Ой, зелене жито, зелене…» і всі заспівали її дружно хором від найстаріших до наймолодших глядачів. Господині Євгенія Коротиш, Людмила Маклюк, Світлана Пантюшенко, Людмила Дрозд, Наташа Фориш та інші вдома напекли млинців, наварили вареників і частували всіх. Концерт і конкурси, заклики про весну і закидання сніжками зими, гумористична сценка за участю Олександра Іващенка, який віднедавна оселився в Єліному – все це веселило і додавало настрою присутнім. А коли почали водити хоровод навколо опудала – стало тісно в клубі. Масляну винесли на вулицю і там продовжили танцювати, а потім спалили опудало на знак скорого закінчення зими. Музичний супровід свята зробила родина Коротишів. Свято, яке єлінці влаштували самі для себе, всім сподобалося. Приємно, що не залишилися осторонь, а активно підтримали в усьому організаторів і в.о. старости Леонід Мороз, і депутат міськради Віктор Фориш, і приватний підприємець Марина Мороз.
Комментариев нет:
Отправить комментарий