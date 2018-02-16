пятница, 16 февраля 2018 г.

Підсумки фотоконкурсу «Мій символ року»

Ось і завершився черговий фотоконкурс від газети «Промінь», присвячений року Жовтої Земляної Собаки. До речі, саме 17 лютого за Східним календарем Вогняний Півень передає  всі права  правління Собаці. Тож бажаємо всім нашим читачам, щоб 2018-й рік приніс лише добробут, нових вірних друзів, успіхи й достаток. Вважається, що в рік Собаки не треба змінювати місця проживання, але варто  подорожувати. Не бійтеся в 2018-му ризикувати і долати перешкоди, але довіряйте своїй інтуїції (так званому «собачому» нюху) і все у вас буде добре!
 Щиро дякуємо всім двадцяти трьом учасникам, чиї фото були розміщені в газеті. Ви всі переможці, бо маєте чудові подарунки – вірність і любов своїх чотирилапих друзів! Нехай вони вам приносять удачу, і не тільки в році Собаки. Тим, хто ще розмірковував, чи заводити песика, думаємо, наш фотоконкурс допоміг зробити вибір. Скільки позитивних історій, щирих і теплих знімків нам надіслали читачі, переконуючи всіх, що без домашнього улюбленця їхнє життя було б не таким цікавим.
Визначити кращих було дуже нелегко. Але ми вирішили, що цього разу солодкі подарунки отримають: 

- Діма Кушніренко (фото з його другом лабрадором Лоєм, найбільше схожим на символ року – Жовтого Земляного Собаку);
- Настя Брижинська (історія та фото з її песиком Бушуєм);

- Максим Захарченко (2 фото з його вірним Палканом).


- Маргарита Криволап (фото з її рудим спанієлем Чарлі).

Вітаємо переможців і дякуємо ще раз всім! Сподіваємося, що ви будете з «Променем» і надалі, а також  братимете участь в наступних конкурсах. До речі, пропонуйте теми і надсилайте свої фотознімки!
З повагою – колектив редакції
(Призи можна отримати в приміщенні редакції
у робочий час при пред’явленні фото,
яке було розміщене в газеті в рамках фотоконкурсу).
Автор: на
Ярлыки:

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