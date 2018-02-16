Підсумки фотоконкурсу «Мій символ року»

Щиро дякуємо всім двадцяти трьом учасникам, чиї фото були розміщені в газеті. Ви всі переможці, бо маєте чудові подарунки – вірність і любов своїх чотирилапих друзів! Нехай вони вам приносять удачу, і не тільки в році Собаки. Тим, хто ще розмірковував, чи заводити песика, думаємо, наш фотоконкурс допоміг зробити вибір. Скільки позитивних історій, щирих і теплих знімків нам надіслали читачі, переконуючи всіх, що без домашнього улюбленця їхнє життя було б не таким цікавим.
Визначити кращих було дуже нелегко. Але ми вирішили, що цього разу солодкі подарунки отримають:
- Діма Кушніренко (фото з його другом лабрадором Лоєм, найбільше схожим на символ року – Жовтого Земляного Собаку);
- Максим Захарченко (2 фото з його вірним Палканом).
- Маргарита Криволап (фото з її рудим спанієлем Чарлі).
З повагою – колектив редакції
(Призи можна отримати в приміщенні редакції
у робочий час при пред’явленні фото,
яке було розміщене в газеті в рамках фотоконкурсу).
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