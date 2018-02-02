Зимою у Петрівці

Про те, чим живе нині одна з найбільших колишніх сільрад, ми вирішили дізнатися, завітавши засніженими шляхами до Петрівки. Всі вулиці та провулки, під’їзди до магазинів вже зранку тут були розчищені.
- Це завдяки директору ПСП «Яна Плюс» Олександру Веселому цілу зиму в наших селах порядок з дорогами, - каже в.о. старости сіл Петрівка та Журавок Марія ДЕРКАЧ.
На території цих сіл проживає 925 мешканців (з них 17 – у Журавку). Завдяки проекту ще колишньої сільради освітлена центральна вулиця, а вже при ОТГ зробили освітлення по вул. Дружби, Першотравневій та Незалежності. Продовжать здійснювати це і далі.
Люди частково забезпечені роботою. Тут функціонують 7 магазинів, кафе, амбулаторія, ССТ, Староруднянське лісництво, ПСП та елеватор «Яна Плюс», відділення зв’язку, бібліотека, Будинок культури. Фасад на останньому поновили ще за кошти сільради, а тепер у планах реалізація трьох проектів, завдяки яким буде оновлена електропроводка, опалення, внутрішнє оздоблення і підлога. Щодо навчально-виховного комплексу, куди привозять діток зі Смячі, Старої Рудні, Хотунич і Камки, то планується замінити дах та побудувати твердопаливну котельню. Наразі школа-сад опалюється газом.
- Дуже хотілося б вирішити проблеми з дорогами по селу, - переймається Марія Федорівна. - Підсипка піском зовсім не ефективна, потрібно зробити висипку щебенем чи битою цеглою, інакше весною деякі піщані вулиці перетворюються у суцільне бездоріжжя. У літній пожежонебезпечний період завжди на варті наш пожежний автомобіль. До речі, гараж для цього авто та карети «швидкої» надало ПСП «Яна Плюс». Для забезпечення водою пожежного автомобіля терміново необхідний ремонт свердловини, щоб там працював гідрант. Через те, що взимку нема де набрати води, доводиться пожежним їздити аж в Городню!
Життя мешканців Петрівки та Журавка після утворення ОТГ кардинально не змінилося. Як і раніше, вони ідуть до колишньої сільради, щоб вирішити різні питання. Тут їм видають довідки, можуть прописати чи вписати, здійснити деякі нотаріальні дії, консультують. Також свої пропозиції і побажання керівництву ОТГ можуть передавати через депутата міськради Марію Малетич (вона ж і діловод в селі).
І ще одна проблема хвилює петровлян – відсутність автобусного сполучення з центром громади. «До Чернігова легше дістатися, ніж до Сновська», - кажуть вони. Лише раз на тиждень через Петрівку проходить автобус «Чернігів - Сновськ через Седнів». За роз’ясненням ми звернулися до завідуючої відділом економічного розвитку та житлово-комунального господарства РДА Наталії Близнюк. Вона повідомила, що перевізник ДП «Пассервіс», що працював на рейсі до Сновська через Седнів, не виконував умови угоди і отримав багато нарікань на свою роботу. Тож облдержадміністрація розірвала з ним угоду. У січні оголошено новий конкурс, на який подають свої пропозиції перевізники. А 1 березня відбудеться визначення кандидата на право здійснювати рейс «Чернігів - Сновськ через Седнів». Тоді й оголосять розклад руху автобусів. Будемо сподіватися, що вже з початком весни мешканці петрівського куща без проблем діставатимуться Сновська.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
- Це завдяки директору ПСП «Яна Плюс» Олександру Веселому цілу зиму в наших селах порядок з дорогами, - каже в.о. старости сіл Петрівка та Журавок Марія ДЕРКАЧ.
На території цих сіл проживає 925 мешканців (з них 17 – у Журавку). Завдяки проекту ще колишньої сільради освітлена центральна вулиця, а вже при ОТГ зробили освітлення по вул. Дружби, Першотравневій та Незалежності. Продовжать здійснювати це і далі.
Люди частково забезпечені роботою. Тут функціонують 7 магазинів, кафе, амбулаторія, ССТ, Староруднянське лісництво, ПСП та елеватор «Яна Плюс», відділення зв’язку, бібліотека, Будинок культури. Фасад на останньому поновили ще за кошти сільради, а тепер у планах реалізація трьох проектів, завдяки яким буде оновлена електропроводка, опалення, внутрішнє оздоблення і підлога. Щодо навчально-виховного комплексу, куди привозять діток зі Смячі, Старої Рудні, Хотунич і Камки, то планується замінити дах та побудувати твердопаливну котельню. Наразі школа-сад опалюється газом.
- Дуже хотілося б вирішити проблеми з дорогами по селу, - переймається Марія Федорівна. - Підсипка піском зовсім не ефективна, потрібно зробити висипку щебенем чи битою цеглою, інакше весною деякі піщані вулиці перетворюються у суцільне бездоріжжя. У літній пожежонебезпечний період завжди на варті наш пожежний автомобіль. До речі, гараж для цього авто та карети «швидкої» надало ПСП «Яна Плюс». Для забезпечення водою пожежного автомобіля терміново необхідний ремонт свердловини, щоб там працював гідрант. Через те, що взимку нема де набрати води, доводиться пожежним їздити аж в Городню!
Життя мешканців Петрівки та Журавка після утворення ОТГ кардинально не змінилося. Як і раніше, вони ідуть до колишньої сільради, щоб вирішити різні питання. Тут їм видають довідки, можуть прописати чи вписати, здійснити деякі нотаріальні дії, консультують. Також свої пропозиції і побажання керівництву ОТГ можуть передавати через депутата міськради Марію Малетич (вона ж і діловод в селі).
І ще одна проблема хвилює петровлян – відсутність автобусного сполучення з центром громади. «До Чернігова легше дістатися, ніж до Сновська», - кажуть вони. Лише раз на тиждень через Петрівку проходить автобус «Чернігів - Сновськ через Седнів». За роз’ясненням ми звернулися до завідуючої відділом економічного розвитку та житлово-комунального господарства РДА Наталії Близнюк. Вона повідомила, що перевізник ДП «Пассервіс», що працював на рейсі до Сновська через Седнів, не виконував умови угоди і отримав багато нарікань на свою роботу. Тож облдержадміністрація розірвала з ним угоду. У січні оголошено новий конкурс, на який подають свої пропозиції перевізники. А 1 березня відбудеться визначення кандидата на право здійснювати рейс «Чернігів - Сновськ через Седнів». Тоді й оголосять розклад руху автобусів. Будемо сподіватися, що вже з початком весни мешканці петрівського куща без проблем діставатимуться Сновська.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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