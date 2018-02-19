Кілька останніх місяців 2017 року відвідувачі абонементу, де обслуговуються дошкільнята та учні 1-4 класів, долучились до акції «Не пошкодуй гривню на рідну книгозбірню». Активну участь брали не тільки діти, а також батьки, бабусі, дідусі... І ось результат: для найменших читачів бібліотеки придбано 5 чудових книжок-панорамок новорічної тематики. Словом, є що подивитися й прочитати маленьким «читайликам». Приходьте - не пошкодуєте! А акція триватиме і в цьому році!
О.УЛЯНЕНКО,
заступник директора ЦБС по роботі з дітьми
О.УЛЯНЕНКО,
заступник директора ЦБС по роботі з дітьми
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