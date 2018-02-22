Минулої суботи пройшов шашковий турнір, який зібрав чималу кількість любителів цієї гри. Перевірити свої можливості прибули на змагання і жителі сіл: Кучинівки – Тетяна Щербина, Тур’ї – Юрій Пушкар, Тихонович – Леонід Роговенко і наймолодший житель Сновська – Дмитро Мороз.
І хоч ніхто з них не став призером змагань, я думаю, вони активно відпочили та отримали неабияке задоволення від гри.
На жаль, участь у турнірі взяли тільки три жінки. І знову, як і в минулі роки, неперевершеною була чарівна Ганна Белінська, яка з двадцяти можливих очок набрала шістнадцять і виборола друге місце. Перше з 17-ма очками посів Віктор Хведченя, на третьому – ветеран-любитель цієї гри Олександр Жерденко, який, незважаючи на поважний вік, з радістю взяв активну участь у турнірах. Хочеться побажати йому, щоб він ще багато років радував своїми спортивними успіхами, а молодому поколінню – брати приклад з таких активістів і активніше.
Г.САЛАТА, голова райради ВФСТ «Колос»
І хоч ніхто з них не став призером змагань, я думаю, вони активно відпочили та отримали неабияке задоволення від гри.
На жаль, участь у турнірі взяли тільки три жінки. І знову, як і в минулі роки, неперевершеною була чарівна Ганна Белінська, яка з двадцяти можливих очок набрала шістнадцять і виборола друге місце. Перше з 17-ма очками посів Віктор Хведченя, на третьому – ветеран-любитель цієї гри Олександр Жерденко, який, незважаючи на поважний вік, з радістю взяв активну участь у турнірах. Хочеться побажати йому, щоб він ще багато років радував своїми спортивними успіхами, а молодому поколінню – брати приклад з таких активістів і активніше.
Г.САЛАТА, голова райради ВФСТ «Колос»
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