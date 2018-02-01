У 2017 році на чверть збільшилися видатки на оплату лікарняних листків

Виплати по тимчасовій втраті працездатності, які здійснює Фонд соціального страхування України, у 2017 році зросли на 25,8 %.
За повідомленням виконавчої дирекції ФССУ, загалом по листкам непрацездатності у 2017 році Фонд виплатив 5,95 млрд гривень.
Порівняно з 2016 роком, кількість поданих до оплати лікарняних листків зменшилася на 102 203, що дорівнює 2,6 %. І на 88 035 днів або 0,2 % зменшилася кількість оплачених днів перебування українців на лікарняному.
Як зазначили у Фонді, витрати на оплату лікарняних листків зокрема та на виплату матеріального забезпечення загалом значною мірою зросли за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати в 2017 році до 3 200 грн, що на 1 761,5 грн або 55 % більше ніж середня мінімальна заробітна плата за 2016 рік.
За словами директора виконавчої дирекції ФССУ Євгена Баженкова, Фонд у повній мірі виконує свої зобов’язання і фінансує всі виплати, передбачені законодавством та рішеннями Кабінету Міністрів України щодо підвищення соціальних стандартів.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України було утворено шляхом злиття Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Новостворений Фонд соціального страхування України забезпечує у повній мірі виконання усіх завдань та функцій, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», з 1 серпня 2017 року.
Зокрема, ФССУ забезпечує оплату листків непрацездатності, страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей, надання допомоги по вагітності та пологах і на поховання, забезпечення медичною реабілітацією застрахованих осіб та санаторно-курортним лікуванням потерпілих на виробництві.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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