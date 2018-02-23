Де у шлюбі кохання – там щастя і радість!

Ніхто й не думав, що захід з нагоди Дня Святого Валентина у Єліному вийде такий душевний, радісний і родинний водночас. Організували його для односельців завідуюча сільським клубом Наталія Фориш та бібліотекар Людмила Дрозд. До гарно оформленої зали клубу прийшло
19 пар, яких розсадили за столики за випадково витягнутими номерами. Ведучі Катерина Захарченко та Людмила Дрозд проводили різні конкурси серед чоловіків і жінок. Треба було зізнатися в коханні, подарувати подарунок і комплімент, приготувати страву, проспівати пісню другій половинці тощо. У повсякденному житті вдома зробити це одна справа, а на публіці – зовсім інша. Та всі були молодці, і подолавши сором’язливість, висловлювали свої почуття, були ніжними і дійсно закоханими в цей вечір. Романтичний музичний супровід організувала Світлана Коротиш.
У підсумку парою вечора могли стати чоловік і жінка з різних родин. Але, мабуть, так зійшлися зірки на небі, що саме подружжя Миколи та Галини Савенків було обране королем і королевою свята за гучними оплесками присутніх. Микола та Галина одружені вже понад 18 років, виховують двох чарівних донечок. Це стало ще раз доказом, що там, де у шлюбі є кохання – сім`я щаслива в усьому.
19 пар, яких розсадили за столики за випадково витягнутими номерами. Ведучі Катерина Захарченко та Людмила Дрозд проводили різні конкурси серед чоловіків і жінок. Треба було зізнатися в коханні, подарувати подарунок і комплімент, приготувати страву, проспівати пісню другій половинці тощо. У повсякденному житті вдома зробити це одна справа, а на публіці – зовсім інша. Та всі були молодці, і подолавши сором’язливість, висловлювали свої почуття, були ніжними і дійсно закоханими в цей вечір. Романтичний музичний супровід організувала Світлана Коротиш.
У підсумку парою вечора могли стати чоловік і жінка з різних родин. Але, мабуть, так зійшлися зірки на небі, що саме подружжя Миколи та Галини Савенків було обране королем і королевою свята за гучними оплесками присутніх. Микола та Галина одружені вже понад 18 років, виховують двох чарівних донечок. Це стало ще раз доказом, що там, де у шлюбі є кохання – сім`я щаслива в усьому.
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