На форумі керівників громад півночі Чернігівщини

Минулої п’ятниці народний депутат України Анатолій Євлахов запросив голів об’єднаних громад, районних державних адміністрацій і рад, редакторів районних газет на форум, де підбивалися підсумки трьох років його роботи.
Мова йшла про нове бюджетне законодавство, реформи адміністративного устрою, реалізацію за рахунок коштів державного бюджету інвестиційних проектів та визначені пріоритети на поточний та наступний роки. Наш депутат виглядав упевненим і відкритим, готовим до координації зусиль у напрямку інвестиційного розвитку регіону. Висловив бажання тісно співпрацювати з медійниками, постійно інформуючи про свою діяльність...
Неформальне спілкування з ним і командою, котра зустрічала приїжджі делегації у мальовничій Бречі, також вийшло дуже теплим і приємним.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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