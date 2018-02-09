Прохання про допомогу

Людина сліпне. Врятуймо її!
Наразі у тяжкому стані перебуває жителька Нових Млинів Людмила Миколаївна Прохорова, 1947 р.н. Гостра хвороба, якою вона страждає, призвела до майже повної втрати зору. На лікування потрібні значні кошти, яких родина Людмили Миколаївни, ні вона сама не мають. Коштів нема навіть на найнеобхідніші препарати, оскільки пенсію жінка заробила мінімальну. Односельці Л.М. Прохорової готові підтримати свою поважну землячку, але просять про участь у цьому усіх небайдужих жителів Сновської громади. Кошти на операцію і реабілітацію прохання перераховувати на картрахунок ПриватБанку на ім’я Л.М. Прохорової. Номер 5168 7573 2527 9380.
Серце просить підтримки
Хірургічного лікування на серці, а точніше – встановлення метрального клапана в Київському інституті серця потребує відома сновська вчителька, інвалід ІІ групи Любов Іванівна Збіренко. Коштів, необхідних для проведення подібної операції (її вартість оцінено у 140 тис. грн) родина Любові Іванівни не має, тому її друзі і рідні звернулися за допомогою до милосердних жителів нашого району. Давайте допоможемо і подовжимо життя цієї красивої жінки. Телефон для довідок (050) 7804614, номер картрахунку в Ощадбанку – 26259000159301.
Наразі у тяжкому стані перебуває жителька Нових Млинів Людмила Миколаївна Прохорова, 1947 р.н. Гостра хвороба, якою вона страждає, призвела до майже повної втрати зору. На лікування потрібні значні кошти, яких родина Людмили Миколаївни, ні вона сама не мають. Коштів нема навіть на найнеобхідніші препарати, оскільки пенсію жінка заробила мінімальну. Односельці Л.М. Прохорової готові підтримати свою поважну землячку, але просять про участь у цьому усіх небайдужих жителів Сновської громади. Кошти на операцію і реабілітацію прохання перераховувати на картрахунок ПриватБанку на ім’я Л.М. Прохорової. Номер 5168 7573 2527 9380.
Серце просить підтримки
Хірургічного лікування на серці, а точніше – встановлення метрального клапана в Київському інституті серця потребує відома сновська вчителька, інвалід ІІ групи Любов Іванівна Збіренко. Коштів, необхідних для проведення подібної операції (її вартість оцінено у 140 тис. грн) родина Любові Іванівни не має, тому її друзі і рідні звернулися за допомогою до милосердних жителів нашого району. Давайте допоможемо і подовжимо життя цієї красивої жінки. Телефон для довідок (050) 7804614, номер картрахунку в Ощадбанку – 26259000159301.
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