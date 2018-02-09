Зростає кількість хворих

Як повідомив головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД» Олена Шарпан, лише на початку тижня, в понеділок, до Сновської ЦРЛ звернулося близько 90 хворих на ГРВІ, з них – 70 дітей та 15 дорослих. Випадків захворювання на грип поки що немає. Важливо розуміти та знати як відрізнити симптоми грипу від ГРВІ.
Грип: раптове погіршення самопочуття; температура тіла 39-40 градусів, вона підвищується раптово і зберігається протягом 3-4 днів; є інтоксикація, яскраво виражена тим, що людину морозить, у неї сильний головний біль, ломота в м’язах, біль під час руху очних яблук; нежить і закладеність носа з’являються не раніше ніж на 2-3 добу виникнення хвороби; чхання відсутнє; біль та почервоніння у горлі – лише на другу добу; кашель викликаний болем за грудиною; часто виникає почервоніння очей; підвищена стомлюваність; безсоння може зберігатися протягом 2-3 тижнів після хвороби.
ГРВІ: швидке погіршення самопочуття; температура тіла завжди вища 38; інтоксикація виражається підвищеною стомлюваністю; нежить і закладеність носа виникає в перші дні; завжди присутнє чхання; біль та почервоніння у горлі виникають поряд з кашлем; дискомфорту в очах немає; стомлюваність та безсоння може з`явитися лише на тлі високої температури.
Якщо у вас виникли ці симптоми, одразу звертайтеся до лікаря. Пам’ятайте, що неправильне лікування в домашніх умовах може дати ускладнення.
Не слід забувати і про спалах в Україні кору та дифтерії. Вакцини у нашій лікарні вистачає, тому кожному, хто слідкує за своїм здоров’ям,слід зробити щеплення. Тим паче, що в Чернігові вже зафіксовано один випадок захворювання на кір.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
До речі, більше семи тисяч учнів області на карантині. Через високий рівень захворюваності дітей призупинено навчальний процес у більш ніж двадцяти школах. Управлінням охорони здоров’я області проводиться щоденний моніторинг рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За даними тижня епідпоріг не перевищено.
Грип: раптове погіршення самопочуття; температура тіла 39-40 градусів, вона підвищується раптово і зберігається протягом 3-4 днів; є інтоксикація, яскраво виражена тим, що людину морозить, у неї сильний головний біль, ломота в м’язах, біль під час руху очних яблук; нежить і закладеність носа з’являються не раніше ніж на 2-3 добу виникнення хвороби; чхання відсутнє; біль та почервоніння у горлі – лише на другу добу; кашель викликаний болем за грудиною; часто виникає почервоніння очей; підвищена стомлюваність; безсоння може зберігатися протягом 2-3 тижнів після хвороби.
ГРВІ: швидке погіршення самопочуття; температура тіла завжди вища 38; інтоксикація виражається підвищеною стомлюваністю; нежить і закладеність носа виникає в перші дні; завжди присутнє чхання; біль та почервоніння у горлі виникають поряд з кашлем; дискомфорту в очах немає; стомлюваність та безсоння може з`явитися лише на тлі високої температури.
Якщо у вас виникли ці симптоми, одразу звертайтеся до лікаря. Пам’ятайте, що неправильне лікування в домашніх умовах може дати ускладнення.
Не слід забувати і про спалах в Україні кору та дифтерії. Вакцини у нашій лікарні вистачає, тому кожному, хто слідкує за своїм здоров’ям,слід зробити щеплення. Тим паче, що в Чернігові вже зафіксовано один випадок захворювання на кір.
Розмовляла
Тетяна ЛИТВИН
До речі, більше семи тисяч учнів області на карантині. Через високий рівень захворюваності дітей призупинено навчальний процес у більш ніж двадцяти школах. Управлінням охорони здоров’я області проводиться щоденний моніторинг рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За даними тижня епідпоріг не перевищено.
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