Щоб народжувалися діти

Дитячий садочок, який увійшов до складу Петрівського НВК, нині налічує дві групи - молодшу та старшу. Виховується в них 43 діток. Тут не лише місцеві, а ще й з Камки, Хотунич та Старої Рудні. У цьому році немає дошкільнят зі Смячі, підвозять тільки школярів.
- Першим у нашому районі в 2001 році на базі середньої школи утворився саме наш навчально-виховний комплекс, - розповідає його директор В.П.Шмаровоз. - До цього таких закладів освіти на Сновщині не було.
Валентина Миколаївна Надточій (на фото 1) працює вихователем з 2010 року. Нині підмінна, бо випустила діток у минулому році.
Наталія Іванівна Корнієнко (на фото 2) – з 2013 року (зараз – у старшій групі). Наймолодшою групою завідує Світлана Миколаївна Савоста, теж тут з 2010 року.
Валентина Миколаївна розповідає, що спочатку працювала в колгоспному садочку, а коли утворився НВК – перейшла сюди вихователем.
Колектив тут підібрався дружний і головне – творчий. Одна – малює, друга – шиє, третя – створює різні прикраси з підручних матеріалів. А разом вихователі доповнюють одна одну і оформлюють гарні куточки у дитячому садочку. Оздоблені не тільки навчально-ігрові кімнати, а спальні, їдальня, коридор. Дякують батьківському комітету, який постійно допомагає у створенні затишної атмосфери для своїх діток, поповненні кухні овочами для повноцінного харчування. Підтримують садочок і депутати всіх рівнів, і в.о. старости М.Ф. Деркач.
- Навчально-виховний комплекс – це дуже вдале поєднання. У дітлахів, які відвідують НВК, нема страху перед майбутнім навчанням у школі, - говорять вихователі. - Процес адаптації проходить легко, адже вони щоденно бачаться з учнями на дитячому майданчику школи, відвідують відкриті уроки в молодших класах та концерти.
У день, коли ми завітали до Петрівки, дві групи дошкільнят вибігли на подвір’я ліпити снігову бабу. Поряд були й учні.
- У вас всюди так охайно і гарно, діти усміхнені і розповідають, що люблять відвідувати садочок. Невже нема ніяких проблемних питань? – запитую.
- Звичайно, хотілося б кращого фінансування, - в один голос відповіли вихователі. – І не тільки на зарплату і ремонт, а й на розвиток – сучасні ігри для дітей, обладнання. До речі, дякуючи вчителю нашого НВК О.М.Бобровнику, у нашому садочку є цікава головоломка «Автопоїзд» (виготовлена з дерева) для розвитку логічного мислення дітей, яка отримала І місце в обласному конкурсі. А ще для садочка дуже необхідний пристрій для кварцування, адже м’якими іграшками гратися в закладі не дозволяється без нього. Але головне – щоб дітки народжувалися і було кому відвідувати садок.
Лариса МАРТИНЕНКО Фото автора
- Першим у нашому районі в 2001 році на базі середньої школи утворився саме наш навчально-виховний комплекс, - розповідає його директор В.П.Шмаровоз. - До цього таких закладів освіти на Сновщині не було.
Валентина Миколаївна Надточій (на фото 1) працює вихователем з 2010 року. Нині підмінна, бо випустила діток у минулому році.
Наталія Іванівна Корнієнко (на фото 2) – з 2013 року (зараз – у старшій групі). Наймолодшою групою завідує Світлана Миколаївна Савоста, теж тут з 2010 року.
Валентина Миколаївна розповідає, що спочатку працювала в колгоспному садочку, а коли утворився НВК – перейшла сюди вихователем.
Колектив тут підібрався дружний і головне – творчий. Одна – малює, друга – шиє, третя – створює різні прикраси з підручних матеріалів. А разом вихователі доповнюють одна одну і оформлюють гарні куточки у дитячому садочку. Оздоблені не тільки навчально-ігрові кімнати, а спальні, їдальня, коридор. Дякують батьківському комітету, який постійно допомагає у створенні затишної атмосфери для своїх діток, поповненні кухні овочами для повноцінного харчування. Підтримують садочок і депутати всіх рівнів, і в.о. старости М.Ф. Деркач.
- Навчально-виховний комплекс – це дуже вдале поєднання. У дітлахів, які відвідують НВК, нема страху перед майбутнім навчанням у школі, - говорять вихователі. - Процес адаптації проходить легко, адже вони щоденно бачаться з учнями на дитячому майданчику школи, відвідують відкриті уроки в молодших класах та концерти.
У день, коли ми завітали до Петрівки, дві групи дошкільнят вибігли на подвір’я ліпити снігову бабу. Поряд були й учні.
- У вас всюди так охайно і гарно, діти усміхнені і розповідають, що люблять відвідувати садочок. Невже нема ніяких проблемних питань? – запитую.
- Звичайно, хотілося б кращого фінансування, - в один голос відповіли вихователі. – І не тільки на зарплату і ремонт, а й на розвиток – сучасні ігри для дітей, обладнання. До речі, дякуючи вчителю нашого НВК О.М.Бобровнику, у нашому садочку є цікава головоломка «Автопоїзд» (виготовлена з дерева) для розвитку логічного мислення дітей, яка отримала І місце в обласному конкурсі. А ще для садочка дуже необхідний пристрій для кварцування, адже м’якими іграшками гратися в закладі не дозволяється без нього. Але головне – щоб дітки народжувалися і було кому відвідувати садок.
Лариса МАРТИНЕНКО Фото автора
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