Крапку поставить суд

Минулої осені сновчани були шоковані і налякані трагедією, що сталася із приватним підприємцем Валерієм Пожогіним. Тоді цю шановану людину, яка зникла, поїхавши по гриби, шукали усі, хто міг, і знайшли задушеною у лісі.
Було багато різних думок, газетних і телевізійних сюжетів, зрештою, було затримання підозрюваного у скоєнні цього страшного злочину. Підозрюваним виявився приїжджий житель Херсона, який усамітнено жив на хуторі Привільне (територія Низківської сільради).
Наразі стало відомо (а наші читачі вряди-годи телефонують і запитують, чому «Промінь» не пише» про перебіг ситуації), що слідче управління ГУНП у Чернігівській області вже зібрало потрібну доказову базу у цій справі та скерувало матеріали до суду. Про це журналістам повідомив речник поліції Сергій Бриль. Також він зазначив, що після того, як суд ухвалить своє рішення, у цій справі буде нарешті поставлена крапка. Підозрюваному інкримінують 115 статтю Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Було багато різних думок, газетних і телевізійних сюжетів, зрештою, було затримання підозрюваного у скоєнні цього страшного злочину. Підозрюваним виявився приїжджий житель Херсона, який усамітнено жив на хуторі Привільне (територія Низківської сільради).
Наразі стало відомо (а наші читачі вряди-годи телефонують і запитують, чому «Промінь» не пише» про перебіг ситуації), що слідче управління ГУНП у Чернігівській області вже зібрало потрібну доказову базу у цій справі та скерувало матеріали до суду. Про це журналістам повідомив речник поліції Сергій Бриль. Також він зазначив, що після того, як суд ухвалить своє рішення, у цій справі буде нарешті поставлена крапка. Підозрюваному інкримінують 115 статтю Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
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