пятница, 9 февраля 2018 г.

Крапку поставить суд

Минулої осені  сновчани були шоковані і налякані трагедією, що сталася із  приватним підприємцем Валерієм  Пожогіним. Тоді цю шановану людину, яка зникла, поїхавши по гриби, шукали усі, хто міг, і знайшли задушеною у лісі.

Було багато різних думок, газетних і телевізійних сюжетів, зрештою, було затримання підозрюваного у скоєнні цього страшного злочину. Підозрюваним виявився приїжджий житель Херсона, який усамітнено жив на хуторі Привільне (територія Низківської сільради).
Наразі стало відомо (а наші  читачі вряди-годи телефонують і запитують, чому «Промінь» не пише» про  перебіг ситуації), що слідче управління ГУНП у Чернігівській області вже зібрало потрібну доказову базу у цій справі та скерувало матеріали до суду. Про це журналістам  повідомив речник поліції Сергій Бриль.  Також він зазначив, що після того, як суд ухвалить своє рішення, у цій справі буде нарешті поставлена крапка. Підозрюваному інкримінують 115 статтю Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Автор: на

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