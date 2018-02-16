Земельні ділянки за межами населених пунктів передадуть у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (ОТГ)

Нещодавно в Чернігові пройшла «Медіашкола децентралізації для регіональних журналістів» від Академії Української Преси та Національної спілки журналістів України. Експерти розповіли учасникам про аспекти децентралізації, зокрема, про освіту, охорону здоров’я, інфраструктуру, земельні питання та центри надання адмінпослуг в ОТГ.
Своїм досвідом роботи поділився під час прес-конференції голова Іванівської ОТГ Сергій Гарус. Він зазначив, що свою
діяльність на посаді почав з того, що зробив попередню інвентаризацію всіх земель, що ввійшли до громади. Виявив тисячі гектар, якими безоплатно користувалися, не сплачуючи в бюджет ні копійки. До 1 лютого 2018 року всі землі за межами населених пунктів знаходилися в управлінні Держгеокадастру і ОТГ фактично не мала права ними розпоряджатися. Але 31 січня уряд ухвалив відповідне розпорядження, згідно з яким до кінця року всі землі сільськогосподарського призначення перейдуть в громади. Причому вже зараз, за словами прем’єр-міністра В.Гройсмана, жоден геокадастр країни не має права приймати одноосібні рішення і передавати землю поза межами населеного пункту без згоди ОТГ. Процес передачі буде поступовий і складатиметься з 4-х етапів: направлення клопотання ОТГ до управління Держгеокадастру щодо проведення інвентаризації земель, що не були передані в користування; здійснення інвентаризації земель у межах ОТГ; реєстрація земельних ділянок у кадастрі; передача земель у комунальну власність громади. Для висвітлення перебігу процесу створено сайт otg.land.gov.ua. На ньому Держгеокадастр вже оприлюднив план-графік передачі земельних ділянок ОТГ. Сновській громаді відведено місяць жовтень.
В Україні створено майже сімсот ОТГ. На їхніх територіїях знаходиться більше 700 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності, які потенційно можуть бути передані у громаду. (У нашій місцевості це, зокрема, і городи, які були надані в користування за межами населених пунктів і на які не оформлено документи на право власності). Прийняте розпорядження дозволить більше наповнювати скарбницю ОТГ, бо 100% податку на землю залишається в об’єднаній громаді.
Лариса МАРТИНЕНКО
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