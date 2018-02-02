Хто ж винен у захаращенні наших лісів?

До редакції надійшов лист від постійного читача В.Данильченко стосовно вивозу твердих побутових відходів у Сновську. Цитуємо його: «Раніше сміття у місті збирали безкоштовно. Тепер платимо ЖЕДу. Що з цього вийшло?
Погляньте на узбіччя доріг, вони встелені викинутим сміттям, а в лісі взагалі ногою ніде стати. Та це до підвищення ціни, а тепер треба буде платити більше, ніж вдвічі – по 14,30 грн на місяць. Для сім`ї з двома дітьми це вже майже 60 гривень. То ж чи не відмовляться від таких послуг навіть ті, хто платив?
…Нехай міська рада згадає ті старі добрі часи і «підставить своє плече», взявши частину витрат на вивіз сміття...»
Це точка зору В.Данильченко. А тепер спробуємо розібратися, чи й справді такі гарні були у нас часи, коли тверді побутові відходи вивозилися в місті безкоштовно для населення. Пам’ятаєте, як років 10 тому наше місто потопало у купах сміття? Мешканці викидали його просто на дорогу і тротуари, сподіваючись, що його позабирають комунальники. І воно валялося всюди, його розносив вітер і тварини. Прибрати одночасно на всіх вулицях ЖЕД була не в змозі. Особливо засміченим ставало місто весною, напередодні Великодня. І такими ж були тоді ліси і узбіччя доріг...
Міськрада почала шукати вихід із ситуації. Спочатку поставили контейнери на вулицях. Це теж було не дуже вдалим експериментом. Контейнери заповнювалися за добу, та ще й собаки й коти розтягували непотріб. Згодом у 2012 році було вирішено, що сміття у приватному секторі міста вивозитиметься платно (2 рази на місяць за графіком). Для цього потрібно було укласти договори з ЖЕД і через тиждень у визначений день (незалежно від пори року і погоди) до вашого двору під’їжджає трактор, працівники комунального підприємства самі завантажують пакети чи мішки і вивозять на сміттєзвалище. Коштувало це 6,48 грн на місяць або за 1 м3 з одного мешканця, зареєстрованого в приватному будинку. З 1 лютого нинішнього року ціна дійсно зросла (про це було оголошення в «Промені», ЖЕД роз’яснювала причину подорожчання послуг).
Запитуємо у керівника ЖЕД Ганни Кошової: «Скільки власників будинків у приватному секторі міста уклали угоди на вивіз сміття і скільки тонн твердих побутових відходів вивезено транспортом організації за минулий рік? І чи не почали відмовлятися від послуги ЖЕД у зв’язку з подорожчанням?»
- Коли 6 років тому ми розпочали надавати платні послуги на вивіз сміття, то встановили розцінки з розрахунку, що з нами укладуть як мінімум 2500 угод (в місті близько 3000 домогосподарств), щоб покривались витрати ЖЕД. Проте на сьогоднішній день угод всього 1492. Решта ж мешканців міста вивозять сміття самі. (От тільки невідомо: чи всі вони доїжджають саме до сміттєзвалища - Авт.)
За 2017 рік ми вивезли на полігон ТПВ десь 2300 кубів відходів, заплативши ПрАТ «Комунальник» за кожен по 41 грн (за знешкодження). Витратили за рік на заправку трактора майже 2,5 тисячі літрів дизпалива. Причому трактор порожній ніколи не їздив, а іноді доводилося робити й по 2-3 рейси за день на сміттєзвалище. Особливо весною і восени.
Цікаво, невже всі ці витрати має покривати міський бюджет? В усьому цивілізованому світі населення платить за вивіз сміття і за утилізацію відходів. Для малозабезпеченої категорії нашого населення надається субсидія на комунальні послуги, яка компенсує і витрати на вивіз сміття. А для тих, хто везе сміття в лісосмуги, хочеться зауважити: 1 літр бензину коштує вдвічі дорожче, ніж місяць (!) вивозу сміття від вашої домівки трактором ЖЕД.
А минулої осені для мешканців Сновська з’явилася ще одна привілегія – за ініціативи приватного підприємця, депутата міськради Павла Тютюнника встановлено контейнери для безкоштовного роздільного збору відходів - паперу, скла та пластику. Не треба думати, куди все це діти. До речі, пластикові пляшки та поліетиленові пакети треба вкидати в одну секцію, а от для бляшанок чи упаковок з фольги ці контейнери не передбачені. Але ж у нас і тут знайшлися хитромудрі люди, які звичайне побутове сміття та органічні відходи з кухні теж додумалися кидати в ці контейнери (особливо біля магазину «Люкс»). Безкоштовно ж! І що тут скажеш – в Європу йдемо…
Читач у своєму листі до редакції акцентує увагу, що саме ЖЕД винна у захаращенні лісів і узбіч. А, може, як казав М.Булгаков, «розруха у головах» тих, хто вивозить його в ліси й на річку, не думаючи про довкілля?
Лариса МАРТИНЕНКО
Погляньте на узбіччя доріг, вони встелені викинутим сміттям, а в лісі взагалі ногою ніде стати. Та це до підвищення ціни, а тепер треба буде платити більше, ніж вдвічі – по 14,30 грн на місяць. Для сім`ї з двома дітьми це вже майже 60 гривень. То ж чи не відмовляться від таких послуг навіть ті, хто платив?
…Нехай міська рада згадає ті старі добрі часи і «підставить своє плече», взявши частину витрат на вивіз сміття...»
Це точка зору В.Данильченко. А тепер спробуємо розібратися, чи й справді такі гарні були у нас часи, коли тверді побутові відходи вивозилися в місті безкоштовно для населення. Пам’ятаєте, як років 10 тому наше місто потопало у купах сміття? Мешканці викидали його просто на дорогу і тротуари, сподіваючись, що його позабирають комунальники. І воно валялося всюди, його розносив вітер і тварини. Прибрати одночасно на всіх вулицях ЖЕД була не в змозі. Особливо засміченим ставало місто весною, напередодні Великодня. І такими ж були тоді ліси і узбіччя доріг...
Міськрада почала шукати вихід із ситуації. Спочатку поставили контейнери на вулицях. Це теж було не дуже вдалим експериментом. Контейнери заповнювалися за добу, та ще й собаки й коти розтягували непотріб. Згодом у 2012 році було вирішено, що сміття у приватному секторі міста вивозитиметься платно (2 рази на місяць за графіком). Для цього потрібно було укласти договори з ЖЕД і через тиждень у визначений день (незалежно від пори року і погоди) до вашого двору під’їжджає трактор, працівники комунального підприємства самі завантажують пакети чи мішки і вивозять на сміттєзвалище. Коштувало це 6,48 грн на місяць або за 1 м3 з одного мешканця, зареєстрованого в приватному будинку. З 1 лютого нинішнього року ціна дійсно зросла (про це було оголошення в «Промені», ЖЕД роз’яснювала причину подорожчання послуг).
Запитуємо у керівника ЖЕД Ганни Кошової: «Скільки власників будинків у приватному секторі міста уклали угоди на вивіз сміття і скільки тонн твердих побутових відходів вивезено транспортом організації за минулий рік? І чи не почали відмовлятися від послуги ЖЕД у зв’язку з подорожчанням?»
- Коли 6 років тому ми розпочали надавати платні послуги на вивіз сміття, то встановили розцінки з розрахунку, що з нами укладуть як мінімум 2500 угод (в місті близько 3000 домогосподарств), щоб покривались витрати ЖЕД. Проте на сьогоднішній день угод всього 1492. Решта ж мешканців міста вивозять сміття самі. (От тільки невідомо: чи всі вони доїжджають саме до сміттєзвалища - Авт.)
За 2017 рік ми вивезли на полігон ТПВ десь 2300 кубів відходів, заплативши ПрАТ «Комунальник» за кожен по 41 грн (за знешкодження). Витратили за рік на заправку трактора майже 2,5 тисячі літрів дизпалива. Причому трактор порожній ніколи не їздив, а іноді доводилося робити й по 2-3 рейси за день на сміттєзвалище. Особливо весною і восени.
Цікаво, невже всі ці витрати має покривати міський бюджет? В усьому цивілізованому світі населення платить за вивіз сміття і за утилізацію відходів. Для малозабезпеченої категорії нашого населення надається субсидія на комунальні послуги, яка компенсує і витрати на вивіз сміття. А для тих, хто везе сміття в лісосмуги, хочеться зауважити: 1 літр бензину коштує вдвічі дорожче, ніж місяць (!) вивозу сміття від вашої домівки трактором ЖЕД.
А минулої осені для мешканців Сновська з’явилася ще одна привілегія – за ініціативи приватного підприємця, депутата міськради Павла Тютюнника встановлено контейнери для безкоштовного роздільного збору відходів - паперу, скла та пластику. Не треба думати, куди все це діти. До речі, пластикові пляшки та поліетиленові пакети треба вкидати в одну секцію, а от для бляшанок чи упаковок з фольги ці контейнери не передбачені. Але ж у нас і тут знайшлися хитромудрі люди, які звичайне побутове сміття та органічні відходи з кухні теж додумалися кидати в ці контейнери (особливо біля магазину «Люкс»). Безкоштовно ж! І що тут скажеш – в Європу йдемо…
Читач у своєму листі до редакції акцентує увагу, що саме ЖЕД винна у захаращенні лісів і узбіч. А, може, як казав М.Булгаков, «розруха у головах» тих, хто вивозить його в ліси й на річку, не думаючи про довкілля?
Лариса МАРТИНЕНКО
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