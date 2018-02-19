«Mister & Miss School-2018» у Сновську

Минулої суботи в Сновську вперше відбулося яскраве, довгоочікуване шоу – «Mister & Miss School-2018», організоване харизматичною та талановитою Євгенією Гордюк.
За почесний титул змагалися чотири пари від кожного навчального закладу міста. Першу школу представили Даша Ніколаєва та Євгеній Рудик, другу – Валерія Тимощенко і Богдан Ісаченко. Честь гімназії відстоювали Ярослава Рибальченко і Дмитро Жигалов, а ВПУЛГ – Вікторія Риман та Дмитро Семак.
У першому конкурсі пари у вигляді презентації чудово проявили свою творчу натуру, знявши про себе короткий відеоролик. Глядачі були приголомшені і від конкурсу талантів. Учасники співали, танцювали, жартували, виконували театральні постановки. Захват публіки викликав останній конкурс, коли дівчата з’явилися на сцені у приголомшливих вечірніх сукнях, а хлопці - у стриманих костюмах.
Ще більшої цікавості та насиченості шоу надали виступи театру мод Євгенії Гордюк «Fashione Zone». Як завжди, на найвищому рівні були і постановки, і хореографія, і костюми дівчат.
Гаряче підтримували бурхливими оплесками, оваціями та плакатами своїх улюбленців вболівальники.
Журі у складі начальника культури і туризму Сновської міськради Наталії Добненко, помічника народного депутата України А. Євлахова Вадима Сергійка, тренера та майстра спорту зі спортивної гімнастики Світлани Коляко, вчителя року-2018 Євгенія Лахадинова та представника управління освіти, сім`ї, молоді і спорту міськради Андрія Миргородського, довго радившись, все-таки дійшли згоди, і, довгенько протягнувши інтригу, все-таки назвали «Mister & Miss School-2018». Отримали довгоочікувану перемогу представники першої школи - Даша Ніколаєва та Євгеній Рудик (на фото - третя пара зліва). Першими Віце-міс та Віце-містером стали Валерія Тимощенко і Богдан Ісаченко, другими - Ярослава Рибальченко і Дмитро Жигалов. Приз глядацьких симпатій отримали Вікторія Риман та Дмитро Семак, яких визнали найромантичнішою парою конкурсу.
Жодна з пар не залишилася без нагород та подарунків, які люб’язно надали спонсори шоу - народний депутат України Анатолій Євлахов, депутат обласної ради Олег Хасенко, консультант народного депутата Василя Амельченка Павло Мірошниченко, салон «Меблі для всіх», Ірина Савинська (магазин «Багіра»), родина Гончаренків (магазин «Стройся»), торгове підприємство швидкого харчування М.Бібіка, відділ культури і туризму міськради та магазин квітів.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
За почесний титул змагалися чотири пари від кожного навчального закладу міста. Першу школу представили Даша Ніколаєва та Євгеній Рудик, другу – Валерія Тимощенко і Богдан Ісаченко. Честь гімназії відстоювали Ярослава Рибальченко і Дмитро Жигалов, а ВПУЛГ – Вікторія Риман та Дмитро Семак.
У першому конкурсі пари у вигляді презентації чудово проявили свою творчу натуру, знявши про себе короткий відеоролик. Глядачі були приголомшені і від конкурсу талантів. Учасники співали, танцювали, жартували, виконували театральні постановки. Захват публіки викликав останній конкурс, коли дівчата з’явилися на сцені у приголомшливих вечірніх сукнях, а хлопці - у стриманих костюмах.
Ще більшої цікавості та насиченості шоу надали виступи театру мод Євгенії Гордюк «Fashione Zone». Як завжди, на найвищому рівні були і постановки, і хореографія, і костюми дівчат.
Гаряче підтримували бурхливими оплесками, оваціями та плакатами своїх улюбленців вболівальники.
Журі у складі начальника культури і туризму Сновської міськради Наталії Добненко, помічника народного депутата України А. Євлахова Вадима Сергійка, тренера та майстра спорту зі спортивної гімнастики Світлани Коляко, вчителя року-2018 Євгенія Лахадинова та представника управління освіти, сім`ї, молоді і спорту міськради Андрія Миргородського, довго радившись, все-таки дійшли згоди, і, довгенько протягнувши інтригу, все-таки назвали «Mister & Miss School-2018». Отримали довгоочікувану перемогу представники першої школи - Даша Ніколаєва та Євгеній Рудик (на фото - третя пара зліва). Першими Віце-міс та Віце-містером стали Валерія Тимощенко і Богдан Ісаченко, другими - Ярослава Рибальченко і Дмитро Жигалов. Приз глядацьких симпатій отримали Вікторія Риман та Дмитро Семак, яких визнали найромантичнішою парою конкурсу.
Жодна з пар не залишилася без нагород та подарунків, які люб’язно надали спонсори шоу - народний депутат України Анатолій Євлахов, депутат обласної ради Олег Хасенко, консультант народного депутата Василя Амельченка Павло Мірошниченко, салон «Меблі для всіх», Ірина Савинська (магазин «Багіра»), родина Гончаренків (магазин «Стройся»), торгове підприємство швидкого харчування М.Бібіка, відділ культури і туризму міськради та магазин квітів.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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