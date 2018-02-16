Надходження до Фонду соціального страхування від ЄСВ склали 16,6 млрд гривень

Доходи Фонду соціального страхування України від сплати єдиного соціального внеску у 2017 році склали 16 млрд 656 млн гривень.
Як повідомив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков, у 2017 році частка Фонду соціального страхування у загальному фонді ЄСВ становила 9,14%.
Відповідно до законодавства, наповнення бюджету Фонду здійснюється шляхом сплати фізичними та юридичними особами єдиного соціального внеску.
Фонд забезпечує реалізацію завдань соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
«Фондом своєчасно і у повному обсязі забезпечується виконання своїх завдань і здійснюються видатки, зокрема, на матеріальне забезпечення застрахованих осіб, одноразову допомогу та щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей, надається комплекс медичних та соціальних послуг», - пояснив Євген Баженков.
Станом на 01 січня 2018 року кількість страхувальників у Фонді становила 3002 млн осіб. З них: юридичних осіб – 1 245 млн, фізичних осіб – 1 757 млн.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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