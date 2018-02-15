Про любов – солодощами!

13 лютого учителі та студенти Сновського ВПУЛГ (директор Лариса Дубина) щиро зустрічали своїх майбутніх абітурієнтів. Спершу для них влаштували святковий концерт з танцювальними та вокальними номерами. Із запрошеними гостями разом зустрічали Масляну, водили веселі та запальні хороводи, пригощали всіх запашною випічкою.
Учнів шкіл цікаво ознайомили зі спеціальностями, які вони можуть отримати на базі училища, а це (після 9 класів): кухар, кондитер (3,5 року навчання); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, гіпсокартонник (3 роки); озеленювач, лісник, єгер (3 роки). На базі 11 класів: лісник, єгер, лісоруб (1 рік навчання); кухар (1,5 року); столяр, верстатник деревообробних верстатів (1,5 року); штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, гіпсокартонник (1,5 року навчання).
Учасники дійства із захопленням розповідали про свої спеціальності та можливості, а після цього на всіх присутніх чекав справжній майстер-клас з кулінарії. Три команди кухарів, у формі гри, змагалися між собою: представляли свою команду, готували святковий салат та створювали вишукані десерти, що були приурочені Дню Святого Валентина. За лічені хвилини руками юних талантів створювалися справжні кулінарні шедеври. Особливий захват викликали десерти, один з них виконаний спеціальною технікою з 3-D ефектом.
Впулгівці впевнені, що їхній навчальний заклад - найкращий, а кожна з наданих училищем спеціальностей – престижна та актуальна.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
На знімках: команда ВПУЛГ,
яка посіла І місце у конкурсі та
вишукані десерти всіх учасників.
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