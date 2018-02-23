Масялну проводжали, весну закликали

При Жовідській сільській книгозбірні діє вже кілька років любительське об’єднання «Клуб бабусь – вузлик на пам'ять». Він збирає жіночок, яким не сидиться вдома, знайти щось нове для себе в бібліотеці, поділитися рецептами випічки й консервації, майстерністю рукоділля, порадами щодо вирощування урожаю тощо. На Масляну бібліотекар Надія Чернецька разом із завідуючою клубом Світланою Цвєтковою запросили бабусь на тематичне зібрання «Млинець до столу – зима із двору». Місцеві жіночки Г.С.Кручко, В.С.Мартиненко, Т.М.Бондар та Н.П.Гречухо (на фото) приготували вдома смаколики (наварили вареників і напекли млинців за стародавніми і сучасними рецептами) і пригощали учасників клубу, визначаючи найсмачнішу страву. На зустрічі прозвучали українські пісні про весну.
Фото Світлани ЦВЄТКОВОЇ
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