10-11 лютого в м. Чернігів відбувся другий тур обласних змагань з настільного тенісу ''Юнацька ліга''. В турнірі взяли участь 19 команд з міст Бахмач, Короп, Чернігів, Городня та Сновськ.
Нашу територіальну громаду представляли 3 команди: Борсук Катерина, Гребенюк Єгор, Демченко Ілля; Павленко Олександр, Пилипчук Дмитро, Швець Олександр; Лахадинов Нікіта та Сарапіна Єлизавета. За результатами поєдинків старша команда продовжує впевнено утримувати третю сходинку турнірної таблиці. Друга команда після першого дня змагань, отримавши 2 поразки, вийшла до другого фіналу розіграшу 8 - 16 місць, де не дала ані найменшого шансу своїм суперникам, обігравши 3 команди та посівши 8 сходинку турнірної таблиці. Найменші тенісисти в перший день здобули дві поразки та дві перемоги. Юні спортсмени гідно тримали оборону, незважаючи на вік та досвід більш старших суперників. Попереду 3-й тур змагань, який відбудеться в квітні цього року. Очікуємо на перемоги наших тенісистів.
Сектор сім`ї, молоді та спорту міськради
Нашу територіальну громаду представляли 3 команди: Борсук Катерина, Гребенюк Єгор, Демченко Ілля; Павленко Олександр, Пилипчук Дмитро, Швець Олександр; Лахадинов Нікіта та Сарапіна Єлизавета. За результатами поєдинків старша команда продовжує впевнено утримувати третю сходинку турнірної таблиці. Друга команда після першого дня змагань, отримавши 2 поразки, вийшла до другого фіналу розіграшу 8 - 16 місць, де не дала ані найменшого шансу своїм суперникам, обігравши 3 команди та посівши 8 сходинку турнірної таблиці. Найменші тенісисти в перший день здобули дві поразки та дві перемоги. Юні спортсмени гідно тримали оборону, незважаючи на вік та досвід більш старших суперників. Попереду 3-й тур змагань, який відбудеться в квітні цього року. Очікуємо на перемоги наших тенісистів.
Сектор сім`ї, молоді та спорту міськради
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