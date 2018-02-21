10 лютого розпочалася відкрита першість м.Сновськ з міні-футболу серед колективів фізкультури та молоді міста.
В перший ігровий день зустрілися такі команди: ДЮСШ (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 6:3; «Хіт» (м.Сновськ) – «Тур’я» (Сновський район) – 12:2; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 3:4; «Ветеран» (м.Городня) – «Електрон» (м.Сновськ) – 8:2; «Тайм» (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 3:1; ДЮСШ (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 5:6; «Хіт» (м.Сновськ) – «Електрон» (м.Сновськ) – 16:3; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Ветеран» (м.Городня) – 4:5; сновський «Тайм» - «Тур’я» (Сновський р-н) – 13:4.
Наступний ігровий день відбудеться 17 лютого о 10 годині. Запрошуємо всіх бажаючих приходити та вболівати за своїх фаворитів.
Інформацію надав Роман ГРИЦЮК,
президент федерації футболу м.Сновськ
В перший ігровий день зустрілися такі команди: ДЮСШ (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 6:3; «Хіт» (м.Сновськ) – «Тур’я» (Сновський район) – 12:2; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 3:4; «Ветеран» (м.Городня) – «Електрон» (м.Сновськ) – 8:2; «Тайм» (м.Сновськ) – ФК «Корюківка» - 3:1; ДЮСШ (м.Сновськ) – «Легіон» (м.Городня) – 5:6; «Хіт» (м.Сновськ) – «Електрон» (м.Сновськ) – 16:3; ВПУЛГ (м.Сновськ) – «Ветеран» (м.Городня) – 4:5; сновський «Тайм» - «Тур’я» (Сновський р-н) – 13:4.
Наступний ігровий день відбудеться 17 лютого о 10 годині. Запрошуємо всіх бажаючих приходити та вболівати за своїх фаворитів.
Інформацію надав Роман ГРИЦЮК,
президент федерації футболу м.Сновськ
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