Посилено відповідальність осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів

06 лютого 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», яким посилено відповідальність за несплату аліментів.
Зокрема, передбачена адміністративна відповідальність за несплату аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, у вигляді виконання суспільно корисних робіт на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин.
Суспільно корисні роботи – новий вид адміністративного стягнення, виконання якого здійснюватиметься шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначатиметься відповідним органом місцевого самоврядування. За виконання суспільно-корисних робіт порушнику нараховуватиметься плата, яка йтиме на подальше погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Суспільно корисні роботи не призначатимуться особам, визнаним інвалідами I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.
Законом також передбачено, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, встановлюються тимчасові обмеження боржника у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання, користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Крім того, до законодавчих актів вносяться зміни, які надають право тому із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
За правовою допомогою звертайтесь до Сновського бюро правової допомоги з 9-00 год. до 18-00 год. з понеділка по п'ятницю за адресою: м. Сновськ, вул. Миру 51а, тел.: (0254) 2-13-48 та Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, буд.9, тел.: (0244) 3-30-01.
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.
За інформацією Менського МЦ з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
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