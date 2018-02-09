Андрій Рева, міністр соцполітики: «Або робота, або пенсія – такий вибір незабаром стане перед українськими пенсіонерами»

- В усьому світі діє таке правило. І у нас, після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, треба встановити правило – або ти працюєш, отримуєш
зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більшою. Або ти йдеш відразу і отримуєш пенсію, але не працюєш, - підкреслив міністр.
Також він зазначив, що у разі оформлення роботодавцями пенсіонерів неофіційно, вони можуть поплатитися за це штрафом у розмірі 320 тисяч гривень.
А у Європі пенсіонери по курортах їздять
Прокоментувати цікаву новину наша газета вирішила вустами пересічних сновчан. Виходимо на доріжку, що веде до «АТБ», й зупиняємо перехожих. Пристаємо зі своїм запитанням, але - чомусь такого раніше не було! – ніхто не хоче фотографуватися і називати повне ім’я, прізвище, місце роботи. Зате висловів наш диктофончик записав стільки, що хоч стій-падай. Зовсім некоректні, звісно, видалили, та деякі слухайте:
- Круто! І то правда, навіщо пенсіонерам працювати? Хай кіно дивляться і шкарпетки в’яжуть!
- А пан міністр в курсі, що у мене (із сорокарічним стажем!) пенсія 1600! Якби не працювала, давно б Богу душу з голоду віддала!
- Так уся ж молодь у Польщі, Чехії, Ізраїлі! Наразі пенсіонери – основний потенціал освіти, медицини. Хто ж буде працювати?
- Не буде пенсіонерів, то і виробництво закриється! Подивіться: і сторожі, і продавці, і нянечки з вихователями – передпенсійного або пенсійного віку!
- Правильно! Хай молодь не їздить по світу, а вдома сім’ї заводить і трудиться, а бабусі з дідусями хай онуків няньчать!
- Хай би думали «угорі», як спочатку економіку піднімати, щоб платити зарплати конкурентні з європейськими. А від тих зарплат піднімуться розміри пенсій. Була б у пенсіонерів пенсія по 20 тисяч (як у Європі) не спотикалися б вони дорогою на роботу і не помирали б на робочих місцях...
- Я б давно кинув свої післяпенсійні підзаробітки і більше б часу віддавав домашнім справам, сім’ї, але прожити на зароблене не виходить. Навіть ліків (пережив мікроінсульт) необхідних за отриманий мізер не купиш, не те що м’яса чи сала. А у Європі у кожного пенсіонера - автівка, закордонні подорожі, курорти...
Розмову вела Олена КОМПАНЕЦЬ
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