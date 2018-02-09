У сфері соцзахисту

У бюджеті на 2018 рік закладено поступове зростання прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп, які є базою нарахування соціальних допомог і виплат. Зокрема, мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим особам в грудні 2018 р. прогнозується у сумі 2 017,1 грн проти 1 850,1 грн у грудні 2017 р.
Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується у грудні 2018 року до 3252 грн та 4 054 грн (у залежності від віку дитини) проти 2984 грн та 3 720 грн у грудні 2017 року.
До грудня 2018 р. максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям зросте до: 1 626 грн - для дітей віком до 6 років; 2 027 грн - для дітей віком від 6 до 18 років; 1 921 грн - для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються.
У 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб – 21%; для дітей – 85%; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.
До грудня 2018 р. зростуть розміри державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю:
- для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 3 074,9 грн;
- для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи В І групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 2 245,5 грн;
- для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 1 497 грн;
-дітям з інвалідністю з дитинства віком до 6 років підгрупи А, у разі призначення надбавки на догляд за ними - до 2 673,90 грн;
-1 860,9 грн. - для інших дітей з інвалідністю з дитинства;
- дітям з інвалідністю з дитинства віком від 6 до 18 років підгрупи А, у разі призначення надбавки на догляд за ними - до 3 074,9 грн;
- 2 061,4 грн - для інших дітей з інвалідністю з дитинства.
Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2018 року прогнозується у сумі 1 853 грн.
Держава не залишає сам на сам і тих, хто не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги. На 2018 рік кошторисом управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації передбачено: на адресні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – 44,9 млн.грн; на оплату пільг на житлово-комунальні послуги – 2 млн. грн.; на надання пільг та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу - 8,1 млн. грн.
Управління соцзахисту населення РДА
Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується у грудні 2018 року до 3252 грн та 4 054 грн (у залежності від віку дитини) проти 2984 грн та 3 720 грн у грудні 2017 року.
До грудня 2018 р. максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям зросте до: 1 626 грн - для дітей віком до 6 років; 2 027 грн - для дітей віком від 6 до 18 років; 1 921 грн - для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються.
У 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становитиме: для працездатних осіб – 21%; для дітей – 85%; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100% відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 гривень.
До грудня 2018 р. зростуть розміри державної соціальної допомоги для осіб з інвалідністю:
- для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 3 074,9 грн;
- для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи В І групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 2 245,5 грн;
- для осіб з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними - до 1 497 грн;
-дітям з інвалідністю з дитинства віком до 6 років підгрупи А, у разі призначення надбавки на догляд за ними - до 2 673,90 грн;
-1 860,9 грн. - для інших дітей з інвалідністю з дитинства;
- дітям з інвалідністю з дитинства віком від 6 до 18 років підгрупи А, у разі призначення надбавки на догляд за ними - до 3 074,9 грн;
- 2 061,4 грн - для інших дітей з інвалідністю з дитинства.
Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2018 року прогнозується у сумі 1 853 грн.
Держава не залишає сам на сам і тих, хто не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги. На 2018 рік кошторисом управління соціального захисту населення Сновської райдержадміністрації передбачено: на адресні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – 44,9 млн.грн; на оплату пільг на житлово-комунальні послуги – 2 млн. грн.; на надання пільг та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу - 8,1 млн. грн.
Управління соцзахисту населення РДА
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