Загинула матір трьох дітей

12 лютого близько 10-ої ранку сталася велика дорожньо-транспортна пригода між селами Шкробове та Соснівка, що у корюківському напрямку. Під час цієї пригоди загинула молода жінка із Малого Щимеля (їхала як пасажирка) і зазнала серйозних травм її донька. Постраждав також і кермувальник «Daewoo», отримавши переломи, черепно-мозкову травму і купу усіляких бід.
Щодо дитини стало відомо таке: дівчинка перебуває на лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії Чернігівської обласної лікарні, вона у свідомості, готується для подальшої реабілітації. Її мама, тридцятитрьохрічна Наталія М’ятенко, була рідною сестрою загиблого учасника АТО Юрія Костюченка. Жінку поховали у Займищі поблизу могили брата. Похорон був невимовно болючим, на ньому плакали усі люди і майже скрізь звучало: «Коли вже наші водії перестануть так літати?..»
До речі, офіційна версія трагедії, яку о 10-ій ранку, проїжджаючи на нараду в Корюківку, городнянські та сновські журналісти майже бачили на власні очі, ще не названа.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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