Браконьєри вбили лосицю

Кричущий випадок днями стався у Городнянському районі, де браконьєри позбавили життя двох ненароджених лосенят.
За фактом вбивства вагітної лосиці поліція відкрила кримінальне провадження. Браконьєри також орудують і неподалік мистецького хутору Обирок, на територію якого (на всеукраїнські фестивалі) з’їжджається чимало люду – звідусіль.
За фактом вбивства вагітної лосиці поліція відкрила кримінальне провадження. Браконьєри також орудують і неподалік мистецького хутору Обирок, на територію якого (на всеукраїнські фестивалі) з’їжджається чимало люду – звідусіль.
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