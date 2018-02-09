пятница, 9 февраля 2018 г.

Браконьєри вбили лосицю

Кричущий випадок днями стався у Городнянському районі, де браконьєри  позбавили життя двох ненароджених лосенят. 
За фактом вбивства вагітної лосиці поліція відкрила кримінальне провадження. Браконьєри також орудують і неподалік мистецького хутору Обирок, на територію якого (на всеукраїнські фестивалі) з’їжджається чимало люду – звідусіль.

Автор: на

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