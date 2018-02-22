Небесна Сотня: Герої не вмирають

У Сновську, 20 лютого, біля пам’ятного хреста Героям Небесної Сотні, біля Спасо-Преображенського храму, відбулася міжконфесійна молебень до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.
У заході взяли участь керівники міста та району, учні школи та люди, котрі назавжди закарбували цю страшну подію у своєму серці. У пам’ять про загиблих героїв вони запалили лампадки та поклали квіти до пам’ятного хреста. Саме в цей день, чотири роки тому, загинуло найбільше активістів Майдану, і саме тоді відбулося прощання із загиблими, яких назвали Небесною сотнею. Вони полягли за волю, гідність та честь України. Ці сміливі та мужні захисники стали героями. А Герої не вмирають…
Фото Тетяни ЛИТВИН
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У Петрівському сільському будинку культури (керівник Т.М.Кобець) з нагоди Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм за участю школярів Петрівського НВК.
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