Під час виконання службових обов’язків у 2017 році травмувались 4 965 осіб

Протягом 2017 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України зареєстровано 4 965 потерпілих на виробництві. З них 332 випадки виявилися смертельними.
Зафіксовано зменшення кількості смертельно травмованих осіб порівняно з 2016 роком на 8,8% (32 випадки). Водночас, загальна кількість нещасних випадків на виробництві зросла на 4,2% (199 випадків).
«Одним із важливіших шляхів зменшення рівня виробничого травматизму є об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін – Фонду, держави, роботодавців, профспілок і самого працівника із забезпечення дотримання правил охорони праці, адже переважна більшість нещасних випадків трапляється через організаційні причини. У бюджеті ФССУ на цей рік ми передбачили 22,6 млн гривень на профілактичні заходи, зокрема, навчання спеціалістів, які вирішують питання охорони праці, розроблення відповідних нормативно-правових актів, проведення комплексу заходів з пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці», – зазначає директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Євген Баженков.
До переліку найризикованіших професій за рівнем виробничого травматизму потрапили гірник очисного забою, водій автотранспорту та прохідник.
Найбільш травмонебезпечною галуззю економіки є добувна промисловість і розроблення кар’єрів. Доля нещасних випадків тут складає 18,9% (936 осіб травмовано, з них 31 – смертельно). Найбільше смертельних випадків зафіксовано у сфері транспорту і логістиці – з 487 випадків травматизму 65 виявилися смертельними.
За гендерним принципом рівень травматизму розподіляється нерівномірно: 74% постраждалих на виробництві складають чоловіки (3 674 особи) та 26% – жінки (1 291 особа).
За віковим розподілом найбільш уразливими виявилися працівники віком від 50 до 59 років (25,6% від загальної кількості).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий