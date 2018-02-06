Поліцейський – це почесно!

Зараз в ГУНП в Чернігівській області оголошено конкурс на посаду дільничного офіцера поліції сектора превенції Сновського відділення поліції.
Конкурс триває до 15 лютого.
Основні службові обов’язки: поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду; взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці; здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, тощо.
Кандидати мають бути громадянами України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію» та інших законів. Заробітна плата - від 8000 грн.
Про всі інші деталі дізнавайтеся за тел. (097) 6768140.
Г.ФЕДОСІЄНКО, інспектор СКЗ
Конкурс триває до 15 лютого.
Основні службові обов’язки: поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду; взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці; здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, тощо.
Кандидати мають бути громадянами України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію» та інших законів. Заробітна плата - від 8000 грн.
Про всі інші деталі дізнавайтеся за тел. (097) 6768140.
Г.ФЕДОСІЄНКО, інспектор СКЗ
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