ЗАПИТАННЯ ДО ВЛАДИ

«Яка різниця між платними вакцинами для дітей і безкоштовними?»
Ніна Дмитрівна Овчаренко, м.Сновськ
Відповідь на це запитання надала головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД» Олена Шарпан.
- Ми, лікарі, вкотре наголошуємо про необхідність імунізації дітей. У нашій установі достатньо безкоштовної вакцини для первинного щеплення. Але за бажанням можна замовити в аптеці платну комбіновану вакцину для первинної імунізації, вартість якої близько 1000 грн, а наші медсестри введуть її дітям. Проте ми нікого не примушуємо це робити! Це – суто індивідуальне рішення батьків.
Чим відрізняється платна вакцина від звичайної безкоштовної АКДС, так це виробником та кількістю хвороб, які вона покликана попередити в організмі. Наприклад, до препарату Інфанрікс Гекса входить вакцина проти дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту та поліомієліту. Вважається, що після введення цього препарату виникає менше побічних реакцій (підвищення температури, больові відчуття в місці уколу тощо). Чим вакцинувати дітей - вирішувати батькам. Але спочатку необхідно отримати консультацію у педіатра!
Ніна Дмитрівна Овчаренко, м.Сновськ
Відповідь на це запитання надала головний лікар КУ «Сновський ЦПМСД» Олена Шарпан.
- Ми, лікарі, вкотре наголошуємо про необхідність імунізації дітей. У нашій установі достатньо безкоштовної вакцини для первинного щеплення. Але за бажанням можна замовити в аптеці платну комбіновану вакцину для первинної імунізації, вартість якої близько 1000 грн, а наші медсестри введуть її дітям. Проте ми нікого не примушуємо це робити! Це – суто індивідуальне рішення батьків.
Чим відрізняється платна вакцина від звичайної безкоштовної АКДС, так це виробником та кількістю хвороб, які вона покликана попередити в організмі. Наприклад, до препарату Інфанрікс Гекса входить вакцина проти дифтерії, правця, кашлюку, гепатиту та поліомієліту. Вважається, що після введення цього препарату виникає менше побічних реакцій (підвищення температури, больові відчуття в місці уколу тощо). Чим вакцинувати дітей - вирішувати батькам. Але спочатку необхідно отримати консультацію у педіатра!
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