Пили, гуляли, а потім у хід пішов ніж

4 лютого до Сновського відділення поліції надійшло повідмлення, що у своєму будинку з ножовими пораненнями було виявлено мешканку Сновського району.
Нею виявилася 47-річна Ірина зі Старої Рудні. Жити в це село вона перебралася із Городнянщини, вкотре вийшовши заміж. Її колишній чоловік помер за не зовсім ясних обставин.. Овдовівши, жінка не перестала «балуватися» спиртним і довго журитися.
У хату до неї почали заходити різні особи, знайшов там собі куточок і один із петрівських приятелів. Під час раптово виниклої сварки цей гість тяжко побив Ірину, завдавши кілька ударів ножем у груди та спину. Після цього побіг до своїх родичів у сусіднє село, де сховався під ліжко. Та поліціянти його швидко звідти витягли.
Як повідомив начальник Сновського відділення поліції Денис Бобровник, у ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що того дня у будинку загиблої була пиятика за її участю та раніше судимого петровлянина.
Рятувати Ірину намагалися у реанімаційному відділенні нашої лікарні, але констатували, що її травми (голови та колото-різані рани грудної клітини і спини) не давали ніяких шансів на життя.
У небіжчиці залишилося 3 доньки, молодшій із яких всього-на-всього 15 років. Жила вона окремо від матері, в іншій сім’ї.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Нею виявилася 47-річна Ірина зі Старої Рудні. Жити в це село вона перебралася із Городнянщини, вкотре вийшовши заміж. Її колишній чоловік помер за не зовсім ясних обставин.. Овдовівши, жінка не перестала «балуватися» спиртним і довго журитися.
У хату до неї почали заходити різні особи, знайшов там собі куточок і один із петрівських приятелів. Під час раптово виниклої сварки цей гість тяжко побив Ірину, завдавши кілька ударів ножем у груди та спину. Після цього побіг до своїх родичів у сусіднє село, де сховався під ліжко. Та поліціянти його швидко звідти витягли.
Як повідомив начальник Сновського відділення поліції Денис Бобровник, у ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що того дня у будинку загиблої була пиятика за її участю та раніше судимого петровлянина.
Рятувати Ірину намагалися у реанімаційному відділенні нашої лікарні, але констатували, що її травми (голови та колото-різані рани грудної клітини і спини) не давали ніяких шансів на життя.
У небіжчиці залишилося 3 доньки, молодшій із яких всього-на-всього 15 років. Жила вона окремо від матері, в іншій сім’ї.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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