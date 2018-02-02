В Україні триває збір заявок на участь в Іграх Нескорених 2018

Цього року п’ятнадцять учасників української збірної вдруге візьмуть участь у міжнародних змаганнях у Сіднеї (Австралія). Ігри Нескорених (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку. У цьому році вони відбудуться з 20 по 27 жовтня.
Зареєструватися на відкриті спортивні тестування можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України. Збір заявок на відкриті спортивні тестування — до 25 лютого 2018 року. Реєстрація заявки - за посиланням https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman обов’язкова.
Контактна особа: Оксана Пашкевич, т. (063) 8881141, o.pashkevych@stratcomua.org
Зареєструватися на відкриті спортивні тестування можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій в АТО або в ході миротворчих операцій за участю України. Збір заявок на відкриті спортивні тестування — до 25 лютого 2018 року. Реєстрація заявки - за посиланням https://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman обов’язкова.
Контактна особа: Оксана Пашкевич, т. (063) 8881141, o.pashkevych@stratcomua.org
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