Голова облради Ыгор Вдовенко пропонує спрямувати частину прибутку дочірніх підприємств КП «Чернігівоблагроліс» до місцевих бюджетів ОТГ

8 та 21 лютого голова обласної ради Ігор Вдовенко, перебуваючи із робочою поїздкою на Сновщині, зустрівся із керівництвом району, ОТГ, депутатами міськради.
У ході розмови Ігор Вдовенко наголосив на тому, що для того, аби бути дійсно спроможними ефективно вирішувати питання місцевого значення та забезпечити свій сталий соціально-економічний розвиток, об’єднані територіальні громади повинні мати широкі можливості розпоряджатися місцевими ресурсами, передусім земельними та лісовими, і мати відповідні повноваження. Тож, на думку голови обласної ради, з метою підтримки та прискорення процесів децентралізації до остаточного законодавчого врегулювання питання щодо передачі у власність ОТГ лісогосподарських підприємств КП «Чернігівоблагроліс» доцільно спрямувати відрахування 15% від чистого прибутку дочірніх підприємств, які наразі надходять до обласного бюджету, до відповідних бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем їх юридичної реєстрації. Відповідну пропозицію Ігор Вдовенко планує внести на розгляд депутатів під час чергової сесії обласної ради.
- Ухвалення такого рішення принесе громадам нове суттєве джерело доходів для їх ефективного розвитку, дозволить реалізувати різноманітні соціально-економічні та інфраструктурні проекти, - підкреслив керівник.
Відділ інформзабезпечення облради
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