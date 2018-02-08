ПРО ОСУЧАСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ПОТЕРПІЛИМ НА ВИРОБНИЦТВІ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей»Городнянським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернігівській області у січні проведено осучаснення щомісячних страхових виплат для осіб, які мають право на ці виплати станом на 01 січня 2018 року та мали право на їх перерахування за період з 01 березня 2008 року до 01 березня 2011 року.
Загальна кількість потерпілих на виробництві (членів їх сімей), які мали право на проведення такого осучаснення по відділенню, складає 131 особу зі 149, що отримають щомісячні страхові виплати в січні 2018 року.
121 особа отримала підвищення в результаті перерахунку в січні 2018 року на суму 58274,28 грн. 14 переселенцям в результаті перерахунку виплати підвищилися на суму 4984,59 грн.
Розмір збільшення щомісячної страхової виплати є індивідуальним і залежить у потерпілих на виробництві від ступеня втрати професійної працездатності, визначеного МСЕК, а в одержувачів щомісячної страхової виплати у разі втрати годувальника – від кількості утриманців.
Збільшений перерахований розмір щомісячних страхових виплат, нарахований у січні 2018 року, потерпілі на виробництві (члени їх сімей) отримають в лютому.
Такий перерахунок проведено і для тимчасово переміщених осіб. У січні вони вже отримали щомісячну страхову виплату в новому розмірі.
Слід також зазначити, що після осучаснення щомісячної страхової виплати одночасно відбулося значне зменшення кількості осіб, які продовжать отримувати індексацію щомісячних страхових виплат. Так, до перерахунку індексацію за січень було б призначено 94 потерпілим та утриманцям, а після перерахунку її будуть отримувати 5 осіб. Також сума призначеної індексації у січні 2018 року зменшилася з 29,4 тис. грн до 1,1 тис. грн за місяць.
Повідомляємо, що в березні поточного року буде збільшено розмір щомісячних страхових виплат усім потерпілим на виробництві (членам їх сімей) на 20 відсотків.
Для потерпілих на виробництві, для яких за наслідками перерахунку з 01 березня 2018 року розмір щомісячної виплати буде визначатись із суми менше ніж 3200 гривень, буде встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати, розрахований із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2017 року (3200 грн), з урахуванням ступеня втрати працездатності.
Юлія Щиглевська, начальник Городнянського
відділення управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України в Чернігівській області
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