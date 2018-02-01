Збільшено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання

Постановою Кабінету Міністрів України №15 від 17 січня 2018 року внесено зміни до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Зазначеною постановою збільшено розмір щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньо переміщеним особам, які отримують пенсію та дітям до 1 000 гривень на одну особу (члена сім’ї).
Крім того, збільшено загальний розмір допомоги на сім’ю. Так, загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3 000 гривень, для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю - 3 400 гривень, для багатодітної сім’ї - 5 000 гривень.
Постанова набрала законної сили 20 січня 2018 року.
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