Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області продовжує роз’яснювальну роботу в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».
Тема сьогоднішньої публікації - «Он-лайн будинок юстиції».
Міністерство юстиції України пропонує новий проект - Он-лайн будинок юстиції, що являє собою унікальну можливості для кожного громадянина, який має доступ до Інтернету, замовити ряд послуг не виходячи з дому. - Он-лайн будинок юстиції передбачає понад 20 додаткових сервісів для наших громадян у режимі онлайн, відсутність необхідності спілкуватися з чиновником та можливість отримати послугу за кілька хвилин. Он-лайн будинок юстиції – це повністю прозора автоматизована система.
Он-лайн будинку юстиції пропонує Вам:
Отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи;
Скористатися послугою SMS-МАЯК: зареєструватися і отримувати миттєві повідомлення про статус будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
Отримати Електронний цифровий підпис за допомогою Програмного комплексу користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК»;
Отримати інформацію з Державних реєстрів.
Отримати Електронний цифровий підпис за допомогою Програмного комплексу користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК»;
Отримати інформацію з Державних реєстрів.
Запроваджуючи даний проект Мінюст, в пергшу чергу, надає можливість швидко та зручно отримати всі необхідні документи, не виходячи з дому . Зараз уся процедура займає усього кілька хвилин має на меті побороти бюрократію при отриманні даних послуг.
Якщо Ви бажаєте скористатися Он-лайн будинком юстиції - переходьте за адресою online.minjust.gov.ua
Комментариев нет:
Отправить комментарий