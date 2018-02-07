среда, 7 февраля 2018 г.

«Он-лайн будинок юстиції».

Сновський районний відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області продовжує розяснювальну роботу в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!».

Тема сьогоднішньої публікації - «Он-лайн будинок юстиції».
Міністерство юстиції України пропонує новий проект - Он-лайн будинок юстиції, що являє собою унікальну можливості для кожного громадянина, який має доступ до  Інтернету, замовити ряд послуг не виходячи з дому.  - Он-лайн будинок юстиції передбачає понад 20 додаткових сервісів для наших громадян у режимі онлайн, відсутність необхідності спілкуватися з чиновником та можливість отримати послугу за кілька хвилин. Он-лайн будинок юстиції – це повністю прозора автоматизована система.
  Он-лайн будинку юстиції пропонує Вам:
        Отримати повторні документи про державну реєстрацію актів цивільного стану: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть, зміну імені, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
       Здійснити державну реєстрацію громадської організації зі статусом юридичної особи;
       Скористатися послугою SMS-МАЯК: зареєструватися і отримувати миттєві повідомлення про статус будь-яких об’єктів нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
       Отримати Електронний цифровий підпис за допомогою Програмного комплексу користувача центру сертифікації ключів «ІІТ Користувач ЦСК»;
       Отримати інформацію з Державних реєстрів.
         Запроваджуючи  даний проект Мінюст, в пергшу чергу, надає можливість швидко та зручно отримати всі необхідні документи, не виходячи з дому . Зараз уся процедура займає усього кілька хвилин має на меті побороти бюрократію при отриманні даних послуг. 

Якщо Ви бажаєте  скористатися Он-лайн будинком юстиції  - переходьте за адресою online.minjust.gov.ua
Автор: на

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