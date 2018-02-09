Олена Дорошенко, керівник Чернігівської філії ПАТ «Укрпошта»: «Нова форма обслуговування споживачів – пересувні відділення»

- Нова форма обслуговування споживачів – пересувні відділення поштового зв’язку – дають змогу жителям семи населених пунктів району, де немає відділення, отримувати не тільки універсальні поштові послуги, а й інші. Наприклад,
логістичні, фінансові, інформаційні… Завдяки організації пересувних відділень маємо високий рівень обслуговування споживачів, поліпшилися умови праці персоналу, зокрема, листонош (скорочено відрізок шляху). Пошта «на колесах» – це не забаганки, а передовий світовий досвід мобільності, ефективності й забезпечення схоронності об’єктів поштового зв’язку.
Ця сфера сьогодні змінюється, але певні функції лишаються незмінними. На селі вона фактично працює в трьох іпостасях – як відділення зв’язку, крамниця, банк. І сьогодні «Укрпошта» переживає свою масштабну реконструкцію: вибудовує таку систему обслуговування, особливо на селі, щоб люди отримували максимум якісних послуг, - наголосила керівник чернігівської філії ПАТ «Укрпошта» Олена Дорошенко і зазначила:
– Ми сьогодні боремося за кожного нашого клієнта, замовлення. Також підтримка від громад нам не буде зайвою, тим більше, що триває процес децентралізації. І наше головне завдання у цей час – вибудувати спільну систему взаємодії та співпраці з новоствореними об’єднаними громадами. Адже життя підтверджує: де місцева влада опікується ефективністю роботи пошти, там обов’язково буде позитивний результат. А поштовий зв’язок сьогодні потрібний людям, як ніколи, бо він покликаний підтримувати одну важливу одвічну потребу людини – бажання спілкуватися. І наші плани спрямовані на реалізацію розпочатих проектів, технічного переозброєння виробництва, а головне, щоб люди отримували різноманітні послуги з приємними посмішками наших працівників.
логістичні, фінансові, інформаційні… Завдяки організації пересувних відділень маємо високий рівень обслуговування споживачів, поліпшилися умови праці персоналу, зокрема, листонош (скорочено відрізок шляху). Пошта «на колесах» – це не забаганки, а передовий світовий досвід мобільності, ефективності й забезпечення схоронності об’єктів поштового зв’язку.
Ця сфера сьогодні змінюється, але певні функції лишаються незмінними. На селі вона фактично працює в трьох іпостасях – як відділення зв’язку, крамниця, банк. І сьогодні «Укрпошта» переживає свою масштабну реконструкцію: вибудовує таку систему обслуговування, особливо на селі, щоб люди отримували максимум якісних послуг, - наголосила керівник чернігівської філії ПАТ «Укрпошта» Олена Дорошенко і зазначила:
– Ми сьогодні боремося за кожного нашого клієнта, замовлення. Також підтримка від громад нам не буде зайвою, тим більше, що триває процес децентралізації. І наше головне завдання у цей час – вибудувати спільну систему взаємодії та співпраці з новоствореними об’єднаними громадами. Адже життя підтверджує: де місцева влада опікується ефективністю роботи пошти, там обов’язково буде позитивний результат. А поштовий зв’язок сьогодні потрібний людям, як ніколи, бо він покликаний підтримувати одну важливу одвічну потребу людини – бажання спілкуватися. І наші плани спрямовані на реалізацію розпочатих проектів, технічного переозброєння виробництва, а головне, щоб люди отримували різноманітні послуги з приємними посмішками наших працівників.
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