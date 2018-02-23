Масляна у Кучинівці

У Кучинівці проводжали Масляну. Тут влаштували свято для учнів і для всіх охочих його подивитися. Незмінний атрибут свята Масляної – колодку - учасники прив’язували до ноги і бігли наввипередки. Діти змагались в поїданні бубликів на швидкість, в парному бігу зі зв’язаними руками. На завершення свята спалили опудало Масляної, щоб згоріли всі негаразди і невдачі. Млинці напекли жінки клубу за інтересами “Оазис”, що створений при сільській бібліотеці. Всі учасники дійства пригощались млинцями з медом і узваром.
Людмила Ковалевська, провідний бібліотекар
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