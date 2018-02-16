У Сновську планують відкрити технологічний центр і музей залізничної техніки

Локомотивне депо «Сновськ» - одне з дев’яти основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці. Нещодавно його відвідав в.о. директора регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький.
Він повідомив, що вже в кінці лютого згідно з наказом ПАТ «Укрзалізниця» раритетний рухомий склад, який зберігся на українських залізницях (а це 12 паровозів і багато іншого), буде переміщений для відновлення у депо «Сновськ». Тобто, вся старовинна залізнична техніка: паровози, вагони буде знаходитися у Сновську.
Напрямком розвитку депо стане виготовлення запчастин до залізничної техніки. Цехам планується повернути первинний вигляд, поєднавши під час реставрації сучасні матеріали та архітектуру ХХ ст.
Також Роман Веприцький поінформував трудовий колектив депо про зміни, які запроваджуються у ПАТ «Укрзалізниця» за ініціативи в.о. голови правління Євгена Кравцова.
Розмовляли і про актуальні питання виробничої діяльності структурного підрозділу: належного матеріально-технічного забезпечення, поліпшення умов праці та виробничого побуту, забезпечення спецодягом та інструментами, улаштування на деповській території системи відеонагляду та інше.
«Щоб був результат, треба докласти зусиль, - підсумував Роман Веприцький. – Певен, що спільними зусиллями ми досягнемо розвитку не тільки депо «Сновськ», але й усієї залізничної галузі».
Начальник депо «Сновськ» Віталій Зайончковський розповів, що більше за все фінансування музею залізничної техніки впаде на плечі депо «Сновськ». Зараз оновлюється склад і діючого музею історії депо. Проводиться його повна декомунізація. Туди доставлено раритетні речі воєнного періоду та доповнено інформацію про основні постаті та події минулих років.
Наш кор.
Комментариев нет:
Отправить комментарий